2026年8月13日 皆既日食（アイスランド、スペインなど）
8月13日（日本時間。現地時間では12日）、グリーンランドやアイスランド、スペインなどで皆既日食が見られる。これに伴い、カナダなどでは部分日食が見られる。日本では全く見られない。
皆既食となるのは日本時間では午前2時50分ごろ（観測地がアイスランドの場合）から3時30分ごろ（スペインの場合）で、継続時間は最長で約1分50秒だ。中継を視聴する場合には時間をよく把握しておこう。
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