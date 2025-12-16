2026年1月4日 しぶんぎ座流星群が極大

2026年1月4日、三大流星群の一つに数えられるしぶんぎ座流星群の活動が極大となる。1月4日の未明から明け方が見ごろ。

1月4日、しぶんぎ座流星群の活動が極大となる。極大時刻は6時ごろと予測されていて、4日の未明から明け方が見ごろとなる。

極大時刻と放射点の高さは好条件だが、月明かりの影響が大きく、目にできる流星の数はあまり多くなさそうだ。見晴らしが良いところで1時間あたり5～10個程度と予測される。防寒の準備を万全にして、空を広く見わたそう。

しぶんぎ座流星群は、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群と並ぶ三大流星群の一つで、うしかい座とりゅう座の境界付近にある放射点を中心として流れ星が流れる。「しぶんぎ座」という星座は今は存在しないが、かつてこのあたりに「へきめんしぶんぎ（壁面四分儀）座」という星座が設定されていたことからこの名前がついている。母天体ははっきりしていない。