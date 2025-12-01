2026年1月の星空

新しい一年の始まり。2026年も面白い天文現象や美しい星空に出会えますように。年間スケジュールは「星空年鑑」「星空こよみ カレンダー」でチェック！

ふたご座で輝く木星10日に衝となり、観察や撮影の絶好機を迎えている。夜が長い時期なので、一晩の間にもガリレオ衛星の移動がわかりやすい。大赤斑を見るチャンスも多いだろう。宵の南西の空で光る土星はシーズン終盤だ。

今月とくに注目したいのが7日未明に起こるレグルス食。1～2時ごろに、明るい月がしし座の1等星レグルスを隠す。2026年は国内でレグルス食を3回見ることができ、その中で最も好条件なのが今回だ。時刻や見え方など、事前の準備をしっかり整えて観測に臨もう。

この時期の一番人気は、木星やオリオン座、冬の大三角が見える南東の空だが、天頂のペルセウス座や南西に大きく横たわるくじら座なども面白い。ペルセウス座では二重星団カリフォルニア星雲など、くじら座は明るくなっている変光星ミラなどを観察、撮影してみよう。

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

1日（木） 初日の出
3日（土） 月と木星が接近
4日（日） しぶんぎ座流星群が極大
7日（水） レグルス食
10日（土） 木星がふたご座で衝
23日（金） 月と土星が接近
24日ごろ くじら座ο星ミラが極大光度
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • （12月31日夕方～）1日未明：プレアデス星団と大接近
  • 3日：🌕満月（ウルフムーン）
  • 3日宵～4日明け方：木星と接近
  • 4日未明～明け方：ポルックスと並ぶ
  • 4日宵：ポルックスと並ぶ
  • 6日宵～7日明け方：レグルスと超大接近
  • 7日未明：レグルス食
  • 11日：🌗下弦
  • 11日未明～明け方：スピカと接近
  • 15日未明～明け方：アンタレスと大接近
  • 19日：🌑新月
  • 23日夕方～宵：土星と接近
  • 26日：🌓上弦
  • 27日宵～28日未明：プレアデス星団と接近
  • 31日未明：木星と並ぶ
  • 31日夕方～深夜：木星と並ぶ
  • 31日宵～2月1日明け方：ポルックスと接近

水星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 18日：火星と最接近
  • 21日：外合
  • 29日：金星と最接近

金星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 6日：外合
  • 8日：火星と最接近
  • 29日：水星と最接近

火星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 8日：金星と最接近
  • 10日：合
  • 18日：水星と最接近

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：宵～明け方 -2.7等
  • 中旬：宵～明け方 -2.7等
  • 下旬：宵～未明 -2.6等
  • 3日宵～4日明け方：月と接近
  • 10日：（ふたご座）
  • 31日未明：月と並ぶ
  • 31日夕方～深夜：月と並ぶ

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 1.1等
  • 中旬：夕方～宵 1.1等
  • 下旬：夕方～宵 1.1等

天王星

  • 上旬：夕方～未明 5.6等
  • 中旬：夕方～未明 5.6等
  • 下旬：夕方～未明 5.7等

海王星

  • 上旬：夕方～宵 7.9等
  • 中旬：夕方～宵 7.9等
  • 下旬：夕方～宵 7.9等

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

ショーマス彗星（24P）

  • 上旬：未明～明け方 10等
  • 中旬：未明～明け方 10等
  • 下旬：未明～明け方 10等