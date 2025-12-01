2026年1月の星空

新しい一年の始まり。2026年も面白い天文現象や美しい星空に出会えますように。年間スケジュールは「星空年鑑」や「星空こよみ カレンダー」でチェック！

ふたご座で輝く木星が10日に衝となり、観察や撮影の絶好機を迎えている。夜が長い時期なので、一晩の間にもガリレオ衛星の移動がわかりやすい。大赤斑を見るチャンスも多いだろう。宵の南西の空で光る土星はシーズン終盤だ。

今月とくに注目したいのが7日未明に起こるレグルス食。1～2時ごろに、明るい月がしし座の1等星レグルスを隠す。2026年は国内でレグルス食を3回見ることができ、その中で最も好条件なのが今回だ。時刻や見え方など、事前の準備をしっかり整えて観測に臨もう。

この時期の一番人気は、木星やオリオン座、冬の大三角が見える南東の空だが、天頂のペルセウス座や南西に大きく横たわるくじら座なども面白い。ペルセウス座では二重星団やカリフォルニア星雲など、くじら座は明るくなっている変光星ミラなどを観察、撮影してみよう。