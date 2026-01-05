2026年1月24日ごろ くじら座ο星ミラが極大光度

2026年1月24日ごろ、約332日周期で明るさが変わる変光星のくじら座ο星ミラが極大光度になるとみられている。

1月24日ごろ、宵の南西の空に見えているくじら座の胸のあたりに位置する、長周期変光星のο（オミクロン）星ミラが極大光度になるとみられている。

およそ332日の周期で3等級から9等級まで大きく明るさが変わる変光星だが、周期も極大時の明るさもばらつきがある。今期はいつごろ、どのくらいまで明るくなるか、実際に観察して確かめたい。3等級まで明るくなれば肉眼でも比較的簡単に見えるはずだ。赤っぽい色にも注目してみよう。今年は12月にも極大を迎えると予測されている。