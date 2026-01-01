2026年2月の星空

冬のダイヤモンドが大きく広がり、見ごろを迎えている木星を含めて明るい星々が夜空を華やかに飾っている。オリオン座を追いかけるおおいぬ座こいぬ座が寒空を元気に駆け回り愛らしい。お住まいの場所によっては南の地平線近くにカノープスも見えるかもしれない。見晴らしの良い場所で探してみよう。

中旬からは夕方の西の空で水星が見やすくなる。低空ではあるものの、タイミングを合わせれば思ったよりも簡単に見つけられる。スマートフォンアプリ「星空ナビ」などで位置を確かめて探そう。19日に三日月と共演する光景も見逃せない。

日数が少ないうえに、3月3日の皆既月食が気掛かりで落ち着かず慌ただしくなりそうだが、今月の空模様や月、星々の魅力もしっかり味わいたい。暖かい服装でお楽しみください。

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

19日（木） 細い月と水星が接近
20日ごろ 土星と海王星が大接近
20日（金） 水星が東方最大離角
27日（金） 月と木星が接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • （1月31日宵～）1日明け方：ポルックスと接近
  • 2日：🌕満月（スノームーン）
  • 3日未明～明け方：レグルスと接近
  • 3日宵～4日未明：レグルスと接近
  • 7日未明～明け方：スピカと並ぶ
  • 7日深夜～8日未明：スピカと接近
  • 9日：🌗下弦
  • 11日未明～明け方：アンタレスと接近
  • 17日：🌑新月
  • 17日：金環日食（南極など）
  • 18日夕方：金星と大接近
  • 19日夕方～宵：水星と接近
  • 24日：月面Xが見える
  • 24日：🌓上弦
  • 24日夕方～深夜：プレアデス星団と接近
  • 27日夕方～28日未明：木星と接近
  • 27日夕方～28日未明：ポルックスと接近

水星

  • 上旬：夕方 -1.2等
  • 中旬：夕方～宵 -0.9等
  • 下旬：夕方 0.7等

金星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：夕方 -3.9等
  • 下旬：夕方 -3.9等
  • 18日夕方：細い月と大接近
  • 28日：水星と最接近

火星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 -2.6等
  • 中旬：夕方～未明 -2.5等
  • 下旬：夕方～未明 -2.5等

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 1.1等
  • 中旬：夕方～宵 1.1等
  • 下旬：夕方～宵 1.0等

天王星

  • 上旬：夕方～未明 5.7等
  • 中旬：夕方～深夜 5.7等
  • 下旬：夕方～深夜 5.7等
  • 4日：留
  • 12日：東矩（おうし座）

海王星

  • 上旬：夕方～宵 7.9等
  • 中旬：夕方～宵 7.9等
  • 下旬：夕方 7.9等

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

ビエシュホシュ彗星（C/2024 E1）

  • 下旬：夕方～宵 9等