2026年2月の星空

冬のダイヤモンドが大きく広がり、見ごろを迎えている木星を含めて明るい星々が夜空を華やかに飾っている。オリオン座を追いかけるおおいぬ座とこいぬ座が寒空を元気に駆け回り愛らしい。お住まいの場所によっては南の地平線近くにカノープスも見えるかもしれない。見晴らしの良い場所で探してみよう。

中旬からは夕方の西の空で水星が見やすくなる。低空ではあるものの、タイミングを合わせれば思ったよりも簡単に見つけられる。スマートフォンアプリ「星空ナビ」などで位置を確かめて探そう。19日に三日月と共演する光景も見逃せない。

日数が少ないうえに、3月3日の皆既月食が気掛かりで落ち着かず慌ただしくなりそうだが、今月の空模様や月、星々の魅力もしっかり味わいたい。暖かい服装でお楽しみください。