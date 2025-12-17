2026年1月1日 初日の出

一年の始まりの朝、初日の出。夜空を見上げることが多い天文ファンも、この日ばかりは日の出を待ってみよう。

詳しくは「初日の出特集」をご覧ください。

2026年の初日の出の時刻は、札幌7時6分、東京6時51分、大阪7時5分、那覇7時17分。

年が明けてすぐのころには月とプレアデス星団が大接近して見える。未明から明け方の空には冬から春の星座たちが広がり、ふたご座では木星が明るく輝いている。2026年最初の星空を眺め、最初の日の出を拝もう。