【特集】初日の出と新年の夜明け空（2026年1月1日）

一年の始まりを告げる「初日の出」。早起きして新年への思いを新たにしたり、風景の美しいところへ出かけて初日の出を撮影したりしてみてはいかがでしょうか。

初日の出前の星空も忘れずに眺めてみましょう。大接近している月とプレアデス星団、明るい冬の星々や木星に続いて雄大な春の星座たちが空に広がり、明け方にはさそり座も姿を見せます。