【特集】初日の出と新年の夜明け空（2026年1月1日）

一年の始まりを告げる「初日の出」。早起きして新年への思いを新たにしたり、風景の美しいところへ出かけて初日の出を撮影したりしてみてはいかがでしょうか。
初日の出前の星空も忘れずに眺めてみましょう。大接近している月とプレアデス星団、明るい冬の星々や木星に続いて雄大な春の星座たちが空に広がり、明け方にはさそり座も姿を見せます。
目次
初日の出の時刻
国内の主な場所での初日の出時刻は以下のとおりです（地域や高度の違いなどにより、1分程度の差がある可能性があります）。
|場所
|時刻
|札幌
|7時06分
|仙台
|6時53分
|新潟
|6時59分
|東京
|6時51分
|名古屋
|7時01分
|大阪
|7時05分
|福岡
|7時23分
|那覇
|7時17分
|南鳥島
|5時27分
|富士山山頂
|6時43分
|犬吠埼
|6時46分
|与那国島
|7時32分
日の出の豆知識
- 日の出とは、太陽の上端が見かけ上地平線（または水平線）に一致した時刻を指します（日の入りも同様です）。
- 地平線近くの太陽は、大気の影響（大気差）で実際よりも浮き上がって見えます。このため、実際にはまだ地平線の下にある太陽が、大気の影響がないと考えた場合と比較して4分ほど早く日の出を迎えます（同様に日の入りも約4分遅くなります）。
- 日本で最も早く初日の出が見られるのは、日本の東端である「南鳥島」で5時27分です。本州では「富士山山頂」（6時43分）、平地に限れば千葉県の「犬吠埼」（6時46分）です。なお、日の出が最も早い場所は一年のうちの時期によって変わります。
一方、日本の西端である「与那国島」の初日の出は7時32分で、日本の東西で実に2時間以上の差があることになります。
- 日の出の時刻は標高が高いほど早くなります。また当然ながら、太陽が昇ってくる方向に山やビルがあればそれだけ遅くなります。
夜明け前の空
初日の出は午前7時前後ですが、できれば新年最初の夜空も眺めてみてはいかがでしょうか。
年が明けてすぐのころには、南の空から天頂に「冬の大三角」やオリオン座が広がっています。色とりどりの明るい星々が新年を祝っているかのようです。もうすぐ衝で見ごろの木星も目立ち、例年以上に賑やかな年明けの夜空になっています。月とプレアデス星団が大接近している様子も見ものです。
さらに夜が更けると、冬の星座たちが西に傾いていくのと入れ替わって春の星座たちが南から南東の空に上ります。初日の出の1時間前（東京で5時50分ごろ）になると、南東の低空にさそり座のアンタレスが姿を見せます。そして、星々の光が空の中にとけて消えていくと、間もなく初日の出です。
