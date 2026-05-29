双子星は磁場の効果で近づく
【2026年6月15日 国立天文台天文シミュレーションプロジェクト】
宇宙には太陽のように単独で存在する恒星だけでなく、質量が似た2つの星が互いの周りを公転してペアで存在する「双子星」も多く見つかっているが、どのようにして星同士が近づいていくのかはよくわかっていなかった。
2つの星が近づくには回転の勢いを逃がす必要があり、そのためには連星の周囲のガスが重要な役割を果たす可能性が考えられる。星が誕生するときには材料となるガスが星に降り注ぎ、連星は成長しながら動きが変わっていく。ところが、連星の周りのガスは2つの天体を近づけるどころか、場合によっては引き離す方向にはたらく場合があることも、これまでの研究で示されていた。
法政大学の松本倫明さんたちの研究チームは、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」「アテルイIII」などを用いて、連星周囲へ流れ込むガスの運動と磁場の効果を同時に取り入れた3次元の大規模シミュレーションを行った。これまでの研究では、計算資源の制約や技術的な困難さから、磁場の効果を取り入れない計算が主流だった。
シミュレーションでは、2つの天体の動きだけでなく、周りできるガスの円盤、外から流れ込むガス、磁場、そして外へ吹き出すガスの流れを同時に追跡した。さらに、連星間距離の200倍にわたる空間のシミュレーションにより、吹き出すガスの流れの様子を現実に近い形で計算した。
その結果、磁場の効果を入れた場合は2つの天体の間隔が小さくなっていき、1周ごとに約0.3～0.7%の割合で縮んでいくことが示された。連星の周りのガス円盤には渦巻き構造の他に、磁場によって乱れたガスの流れが生じ、磁場に沿うようにガスが上下方向へ吹き出していく。これらの働きによって連星が持っていた回転の勢いが外側へ運び去られることで、2つの天体が近づいていく。
今回の成果は恒星同士の連星だけでなく、銀河同士が接近して互いの中心に存在する超大質量ブラックホールが連星となる場合にも応用できると考えられる。ブラックホール連星は最終的に合体し、その際に重力波を放出する。その重力波観測を解釈するうえでも、今回の結果は重要になるかもしれない。
〈参照〉
- 国立天文台 CfCA：近づく双子の天体、ブラックホール合体への道も開く
- MNRAS：Magnetic-field-induced inspiral of binaries with circumbinary disc: black hole and protostellar systems 論文
〈関連リンク〉
- 国立天文台天文シミュレーションプロジェクト（CfCA）
- 星ナビ.com
- 2025年2月号 「天文学の新たな地平を水沢から切り拓く「アテルイⅢ」始動」
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