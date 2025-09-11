M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う
【2025年10月21日 国立天文台水沢】
活動的なブラックホールでは、引き寄せられたガスの一部が超高速で放出されるジェットが普遍的に見られる。ジェットはブラックホールの周囲に広がる降着円盤と垂直な方向に伸びていて、長い距離にわたって細く保たれている。このような状態を「コリメーション（Collimation）」と呼ぶ。
東京大学／水沢VLBI観測所のElika P. Fariyantoさんたちの研究チームは、アメリカ国立電波天文台が運営する電波望遠鏡ネットワーク「Very Long Baseline Array（VLBA）」を用いて、おとめ座の方向約6000万光年の距離にある楕円銀河M84を観測した。すると、銀河中心のブラックホールから噴き出すジェットが、噴出直後には放物型の絞られた形状を示すものの、予想よりも早い段階で円錐状へと広がっていき、他の銀河に比べてはるかにブラックホールに近い領域で細い形状を失っていることが明らかになった。
「M84のジェットは、他の銀河に比べてブラックホールに約100倍近い場所でコリメーションを失うことがわかりました。M84はジェットの形状が詳細に測定された天体の中では、最も活動性が弱い銀河中心核を持ちます。今回の観測結果は、中心ブラックホールの活動性とジェットの形状に密接な関係があることを示しています」（Fariyantoさん）。
多くの活動銀河では、ジェットはブラックホールの重力が周囲のガスを支配する領域（ボンディ半径）に達するまで細く絞られた放物形状を維持する。一方、M84ではこの遷移がボンディ半径よりもずっと内側で起こっていて、ブラックホール周囲に流入する物質が少ないためにジェットを細く閉じ込めるための十分な外圧が得られず、より早い段階で広がってしまうと考えられる。他の銀河との比較からは、ブラックホールに流れ込む物質が多いほどジェットのコリメーションが効果的になる兆候も示されている。「今後さらに多くの天体を観測・比較して、この傾向が普遍的であるかどうか検証していきたいです」（名古屋市立大学 秦和弘さん）。
〈参照〉
- 国立天文台水沢：M84銀河のブラックホール近傍における予想外のジェット幅の増加を発見
- The Astrophysical Journal：Jet Collimation Profile of the Low-luminosity Active Galactic Nucleus M84: Insight into the Jet Formation in the Low-accretion Regime 論文
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌
- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測
- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤
- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット
- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新
- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか
- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能
- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた
- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明
- 2024/09/30 ブラックホールの自転による超高光度円盤の歳差運動を世界で初めて実証
- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成
- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明
- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動
- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに
- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見
- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット
- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転
- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成
- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ？
- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度