ブラックホールを生み出す超新星爆発の現場をとらえた
【2026年1月13日 京都大学】
太陽質量の8倍を超える重い星は、中心核で核融合反応が止まると、自らの重力で中心核がつぶれて一生を終える。大質量星でも比較的軽いものは超新星爆発を起こし、あとに中性子星が残る。一方、太陽質量の数十倍の恒星では最後にブラックホール（恒星質量ブラックホール）が残ると考えられている。
ブラックホールを残すようなきわめて重い星の最期に超新星爆発は起こるのか、という問題は、まだ解決されていない。一般に、太陽質量の30倍を超えるような大質量星になると、巨星の段階を過ぎた最晩年に強い恒星風で外層を吹き飛ばし、中心部が露出した10太陽質量ほどの「ウォルフ・ライエ星」という天体になるとされる。ウォルフ・ライエ星が自己重力でつぶれてブラックホールになる最終段階では、ブラックホールの強い重力が働くために、星の物質が爆発的に放出されて輝く超新星爆発にはならない、とも考えられてきた。
これまでに、恒星質量ブラックホールが誕生する「瞬間」を確実にとらえた観測例はない。もしウォルフ・ライエ星を起源とする超新星爆発を確認できれば、ブラックホール誕生の瞬間を詳細に観測・研究できる絶好の機会となるはずだ。
京都大学の前田啓一さんたちの研究チームは、炭素・酸素を多く含む星の爆発である「Ic型超新星」のうち、とくに変わった振る舞いを示す「Ic-CSM型」と呼ばれるタイプに注目した。Ic-CSM型超新星は、爆発直後には普通のIc型超新星と同じような変化をするが、時間が経つにつれて特有の輝線スペクトルや光度変化が見られるようになる。
Ic-CSM型超新星は、爆発前の時代に親星が外層を周囲に放出し、炭素や酸素に富む星周物質を持っていた天体だと考えられている。そのため、Ic-CSM型超新星の親星はウォルフ・ライエ星だという可能性が前田さんたちによって指摘されてきた。
今回前田さんたちは、近距離の宇宙に現れた超新星を追観測するプロジェクトの一環として、2022年3月に発見された超新星「SN 2022esa」を京都大学岡山天文台の「せいめい望遠鏡」で分光観測した。SN 2022esaはへびつかい座の方向約3億2000万光年（赤方偏移 z=0.02314）の距離にある銀河「2MFGC 13525」に出現した超新星だ。
前田さんたちは分光観測からSN 2022esaをIc型超新星と特定したが、爆発から時間が経っても通常のIc型よりずっと明るく、かつ長期間輝くという特異なふるまいを見せた。そこで、その正体を探るため、爆発の500日後にすばる望遠鏡による分光追観測を行った。その結果、特徴的なスペクトル変化からIc-CSM型超新星と特定された。
さらに、爆発後の光度曲線を解析したところ、明るさが約30日の周期的な変動を示していることが明らかになった。周期変動を示す超新星は過去に数例発見されているだけで非常に珍しく、変動の原因は突き止められていなかった。「超新星の明るさの周期的変化は、これまでほとんど例がありません。今回、きれいな周期性があることを発見した際には驚きました」（前田さん）。
前田さんたちは、光度変化やスペクトルの特徴に加えて、赤外線や電波での過去の観測結果も組み合わせて解析を行い、SN 2022esaの形成過程や周期変動の原因を次のように考えている。
SN 2022esaの爆発前の星は、約30太陽質量を超える大質量のウォルフ・ライエ星で、もう1つのウォルフ・ライエ星あるいはブラックホールと連星を作っていた。連星の軌道は周期約1年の楕円軌道で、2つの星が接近するたびに酸素・炭素からなる外層を放出した。これによって星の周囲に年輪状に星周物質のリング構造ができた。やがて、片方の星が超新星爆発を起こしてSN 2022esaとして観測され、爆発の衝撃波が年輪状の星周物質と定期的に衝突することで、周期的な光度変化が生じた——と考えられるという。
今回の解析では爆発前の連星の軌道に関する情報も得られている。前田さんたちは、この連星系が爆発後にブラックホール連星となったか、あるいは将来ブラックホール連星になると予想している。
今回の結果から、少なくとも一部のIc-CSM型超新星は、ブラックホールの誕生を伴う超新星爆発であることが結論づけられた。今後、ブラックホール誕生の瞬間を光で観測できる日が来るかもしれない。
〈参照〉
- 京都大学：ブラックホール誕生の瞬間を超新星で視る ー周期的な明るさの変動を示す超新星の発見ー
- PASJ：Peculiar SN Ic 2022esa: An explosion of a massive Wolf-Rayet star in a binary as a precursor to a BH-BH binary? 論文
〈関連リンク〉
- すばる望遠鏡
- 京都大学大学理学研究科付属天文台 岡山天文台
- Transient Name Server：SN 2022esa
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：超新星
- SN 2014dj Ic型超新星の例
関連記事
- 2025/11/27 終末期の大質量連星「アペプ」に四重の塵のシェルを発見
- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった
- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う
- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測
- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新
- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能
- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた
- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明
- 2024/09/30 ブラックホールの自転による超高光度円盤の歳差運動を世界で初めて実証
- 2024/09/05 ブラックホール周囲の降着円盤の乱流構造を超高解像度シミュレーションで解明
- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動
- 2024/04/22 最も重い恒星質量ブラックホールを発見
- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ？
- 2022/12/06 M87ブラックホールのジェットがゆるやかに加速する仕組み
- 2022/12/01 ブラックホールを取り巻くコロナの分布、X線偏光で明らかに
- 2022/11/10 「一番近いブラックホール」の記録更新
- 2022/10/24 観測史上最強規模のガンマ線バーストが発生
- 2022/10/17 連星のダンスで生み出された17重のダストリング
- 2022/07/25 「ブラックホール警察」、隠れたブラックホールを発見
- 2022/06/15 伴星を持たない単独ブラックホール候補天体、初発見