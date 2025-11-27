【アストロアーツ創立35周年】感謝を込めた記念セールや新企画を展開

2026年6月24日、アストロアーツは創立35周年を迎えます。

【2026年6月3日 アストロアーツ】

星空を愛する皆さま、いつもアストロアーツをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

株式会社アストロアーツは、2026年6月24日をもちまして創立35周年を迎えます（ご挨拶ならびに年表はこちら）。

天文宇宙の時間スケールから見れば、35年という月日はほんの一瞬に過ぎないかもしれません。しかし、その「一瞬」の中で私たちが皆さまと共に眺めてきた星空の輝き、そして共有してきた発見の喜びは、何物にも代えがたい大切な足跡であると確信しております。

これまで弊社を支えてくださったユーザーの皆さま、そして星の文化を共に育んできた関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

2027年3月までの展開予定

35周年の感謝を形にするため、来年3月にかけて魅力的な商品やサービスを順次ラインナップしてまいります。

🌟 35周年アニバーサリー・プロダクト 天体観測をより豊かにする記念グッズや、特別仕様のアイテムを限定展開いたします。 🌟 デジタルコンテンツ・ソフトウェアの特別企画 「ステラナビゲータ」をはじめとする各サービスにて、35周年を彩る特別なアップデートやコンテンツ配信を予定しております。 🌟 35周年記念セールの開催 ステラナビゲータ、ステライメージ、ステラショットなどのステラシリーズソフトウェア、並びに星ナビ定期購読など、期間限定の記念セールを開催いたします。

各プロジェクトの詳細は、本サイトおよび公式SNSにてその都度ご案内してまいります。

アストロアーツはこれからも、悠久の宇宙と私たちをつなぐ架け橋として、新しい技術と変わらぬ情熱で星空の魅力を発信し続けてまいります。 これからの1年、どうぞ楽しみにお待ちください。

2026年6月3日

株式会社アストロアーツ