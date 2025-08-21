スターパーティへ出かけよう！夏～秋の星まつり情報2025

星空の下に多くの天文ファンが集う「星まつり」。夏休みから秋にかけての情報をまとめました。

【2025年8月21日 星ナビ編集部】

全国から多くの天文ファンが集う星まつり。近年は夏の終わりから秋にかけて実施されるものが増えています。夏の天の川から秋の星座の下で繰り広げられる様々な規模の星まつり情報を紹介しましょう。

まずは、8月22日（金）～24日（日）に新潟県で開催される「胎内星まつり」。今回で第42回、41年目の開催となります。9月14日（日）～15日（月・祝）には京都府で「星をもとめて」が行われます。11月に入ってからは、11月7日（金）～8日（土）に長野県で「八ヶ岳星と自然のフェスタ in こうみ」が、11月23日（日）～24日（月・祝）に九州で「九州大観望会 星宴 in 阿蘇・うぶやま村」が予定されています。

これらの星まつりでは星空の下、天文ファン同士の交流で盛り上がるのはもちろん、幅広いニーズに応える講習会や実演プログラムが充実していたり、望遠鏡ショップや光学機器メーカーが出店、イベントならではの掘り出し物価格が設定されていたりと、まさに「お祭り」の雰囲気を楽しめるのが特徴です。

アストロアーツは「胎内星まつり」と「八ヶ岳星と自然のフェスタ in こうみ」に出店し、「ステラナビゲータ12」「ステライメージ10」「ステラショット3」などのシリーズのほか、各種ソフトウェア、ムック、「星空こよみ2026」といったオリジナルグッズの特価販売を行います。

ほかにも、小規模ながらアットホームな雰囲気が楽しめる星まつりや星空観望会もいくつか実施が予定されています。夜明けにオリオンが昇ってくるこの季節、日頃の忙しさを忘れて秋の星座や銀河を眺めながらゆったりとしたひとときを過ごしましょう。

















《星まつり情報》