観測小物を一つにまとめる高機能ケース「天体アクセサリーケース」新発売
【2025年12月10日 星ナビ編集部】
ビクセンから、観測機材の整理・収納を一手に引き受ける天体観察用ジョイントケース「天体アクセサリーケース」が新発売。
「天体アクセサリーケース」は、接眼レンズ、CMOSカメラ、アダプター類といった多様なアクセサリーを自在にレイアウト可能な緩衝仕切りでしっかりと保護してくれる。また、モバイルバッテリーの給電に便利な配線孔や、複数ケースの連結機能を備え、観察場所での機材の準備・撤収を効率化する。天体観察用としてはもちろん、一般のシステム整理ケースとしても幅広く使用でき、汎用性も高い。
- ■ 天体アクセサリーケースの発売概要
-
- ブランド名：ビクセン
- 商品名：天体アクセサリーケース
- 価格：税込6,050円（税別5,500円）
■ 製品特徴
- 様々なアクセサリーを自由に収納
-
- 差し込み径31.7mmの接眼レンズをそれぞれ4本、6本収納できるEVAフォームが各1枚、面ファスナーで取付位置を自由に移動できる緩衝材入り仕切りが4枚付属。これらを活用することで、接眼レンズは最大10本まで収納可能。仕切りのアレンジ次第で、補正レンズやカメラアダプター、CMOSカメラといった周辺機器もまとめて収納することができる。
- 電源ケーブルを外に取り出せる配線孔
-
- 電源ケーブルを外に取り出すための配線孔を4か所装備。USBモバイルバッテリー等を収納したまま、ケーブルを外に取り出し、カメラや赤道儀などの機器に接続して使用できる。
- ダストキャップを取付けたまま接眼レンズを差し込めるEVAフォーム
-
- 31.7mm径のアイピースを収納するEVAフォームの穴径をやや大きめの⌀35mmに設計。これにより、アイピースをそのまま収納するだけでなく、ダストキャップを装着した状態でも差し込み口に干渉することなく収納できる。
- 複数のアクセサリーケースを連結して一体化
-
- 複数の天体アクセサリーケースを購入して使用する際には、ケース上下に備えた連結ファスナーでスマートに一体化できる。これにより、多くの観察機材も片手で楽に運搬できる。さらに、底面ファスナーには、ファスナーの砂噛みなどを予防する保護シートを装備。
- 夜露に強いターポリン材
-
- 外部からの汚れや水分を防ぐターポリン素材を外装に採用。ケース全体を覆うことで、観測時の夜露はもちろん、湿気の多い地面に置いても、大切なアクセサリーを水分からしっかりと守る。
- 運搬用取っ手、D環を装備
-
- 運搬用の取っ手を備えるほか、ケースの両サイドにはお好みの市販ストラップ等を取付けられるD環を1か所ずつ装備。
- 反射プリントで暗所視認性に配慮
-
- ケース側面（前面）に、光を反射する星柄プリントを採用。これにより、暗い場所でも周囲からの視認性が向上し、利便性はもちろん安全性もサポート。
- 特設ページ「天体アクセサリーケース ～観測小物を一つにまとめる高機能ケース」
-
- 特設ページでは、天体アクセサリーケースの特長や詳細情報を「交換用のレンズがかさばる」、「観察中に小物を置く場所に困る」といったお悩み解決機能と共に紹介。
- ■ 主な仕様
-
- サイズ：W×D×H 300×130×130mm
- 本体重量：360g
- 主要材質：ターポリン、EVA
- 配線孔：4か所
- セット内容：バッグ本体、接眼レンズ収納用EVAフォーム（4本用、6本用）、緩衝材入り仕切り×4、接眼レンズ収納用EVAフォーム（適合サイズ：31.7mm径接眼レンズ）
- 収納可能サイズ（目安）：外径⌀52mm以下、長さ110mm以下
- 収納可能数：最大10本
- 緩衝材入り仕切りサイズ：約115×68mm（面ファスナーを除く）
- 数量：4枚
