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2022年度日本天文学会各賞の受賞者発表　板垣さん、山本さんら

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日本天文学会から2022年度の日本天文学会各賞の受賞者が発表された。

【2023年1月30日 日本天文学会

受賞者

● 林忠四郎賞：
  • 大須賀健さん（筑波大学）
    研究の表題「コンパクト天体周囲の降着流と噴出流の先駆的シミュレーション研究」
● 欧文研究報告論文賞（2編）：
● 研究奨励賞（3氏）：
  • 木村成生さん（東北大学学際科学フロンティア研究所）
    研究の表題「ブラックホール天体での宇宙線加速と高エネルギー放射の理論的研究」
  • 野田博文さん（大阪大学大学院理学研究科）
    研究の表題「活動銀河核エンジンに関する新描像の確立と飛翔体搭載機器の開発」
  • 藤本征史さん（テキサス大学オースティン校）
    研究の表題「電波と可視光観測による初期銀河と銀河周辺物質の新描像の提案と確立」
● 天体発見賞（2氏8件）：
● 天文功労賞：
  • 長期的な業績（1氏1件）：
    大金要次郎さん　「自作光電測光装置を用いた23年間にわたるベテルギウスのUBVRI測光」
  • 短期的な業績（3氏2件）：
    森山雅行さん　「反復新星さそり座Uの2022年増光の世界初の検出」
    渡部勇人さん、渡辺裕之さん　「小惑星ディディモスによる恒星食の観測の主導」

超新星2022hrs
超新星2022hrsの発見画像（撮影：板垣さん）。12等半ばまで明るくなった。画像クリックで天体写真ギャラリーの特集ページ

〈参照〉

〈関連リンク〉

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