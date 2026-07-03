たて座に赤い新星が出現

7月8日、たて座に約17等級の新星が出現した。星間赤化の影響を受け、暗く赤い天体としてとらえられている。

【2026年7月13日 高橋進さん／Transient Name Server】

DCAP（Daily CV Alert Project）プロジェクトのMinrui Ningさんたちにより、7月8日6時35分（世界時。日本時では15時35分）に米・パロマー天文台のZTFプロジェクトで撮影された画像から、15.06等（r等級）の新天体が検出されました。眼視などではおよそ17等級の暗い天体です。この天体はAT 2026stbと名付けられました。

分光観測を行ったイタリアのClaudio Balconさんは、星間赤化を受けた連続光と明るいHα輝線を観測しました。また、Jay Straderさんたちはチリ・セロ・トロロ汎米天文台のSOAR望遠鏡で分光観測を実施し、HαやO I、He Iの輝線をとらえました。Hα輝線には急激な膨張を示す特徴も見られています。これらのスペクトルから、新天体は星間赤化を受けた古典的新星と判明しました。





今回の新天体は今年たて座の領域で出現した2個目の新星です。全天88星座のうち5番目に小さいたて座ですが、天の川の流れ（銀河面）に沿った位置にあるため新星は比較的多く、これまでに700個以上がカタログ化されています。