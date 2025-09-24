ケンタウルス座に明るい新星が出現
オーストラリアのJ. Seachさんが9月22.3965日（世界時。日本時間では22日18時31分ごろ）に撮影した画像から、6.2等級の新天体を発見した。
発見の報告を受けて国内外の観測者による確認観測と分光観測が行われ、この天体が古典新星であることが判明した。Seachさんは前日にもいて座に新星を発見したばかりで、2日連続の新星発見という快挙を達成した。
新星はケンタウルス座の1等星リギルケンタウルス（＆トリマン）の約2度北にあり、残念ながら日本国内からは見られない。
〈参照〉
- CBAT "Transient Object Followup Reports"：PNV J14372177-5847400
- CBET：No. 5611: V1935 CENTAURI = NOVA CENTAURI 2025 = PNV J14372177-5847400
〈関連リンク〉
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
