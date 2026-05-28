わし座に新星が出現
【2026年7月3日 高橋進さん】
DCAP（Daily CV Alert Project）は、米・パロマー天文台の観測プロジェクトZTFのデータから突発天体を検出するプロジェクトです。このDCAPが7月1日7時19分（世界時、日本時では1日16時19分）に、わし座の領域に出現した新天体（g等級で14.45等、r等級で12.53等）を発見しました。約13時間後にロシアのニューミルキーウェイ（New Milky Way：NMW）サーベイチームもおよそ12等で独立に検出したと報告しています。
発見の報告を受けて、伊・アシアゴ天文台、南アフリカ天文台の反保雄介さん、岡山県の藤井貢さんたちが分光観測を行いました。その結果、P Cygプロファイルを伴なった輝線などが観測され、この天体が古典新星であることが確認されました。測光観測では赤くとらえられていて、星間物質による強い赤化を受けたものとみられています。
梅雨の晴れ間にぜひ、カメラや望遠鏡を向けてみてください。
〈参照〉
- TNS：AT 2026rdg
- ATel：
〈関連リンク〉
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
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