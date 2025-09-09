いて座に10等の新星出現、小嶋さん金津さんが独立発見
【2025年9月24日 高橋進さん／CBAT】
オーストラリアのJ. Seachさんが9月21.381日（世界時。日本時間では21日18時09分ごろ）に撮影した画像から、10.2等級の新天体を発見しました。そのおよそ1時間後の21.4204日（日本時間21日19時05分ごろ）、群馬県の小嶋正さんはこの天体を10.5等で、さらに島根県の金津和義さんも21.449日（同19時47分ごろ）に10.6等で、それぞれ独立に発見したと報告しました。Seachさんの20.380日（同20日18時07分ごろ）の画像ではこの位置に11.0等より明るい天体はなかったことから、増光直後に発見されたものと思われます。
発見の報告を受けて、国内外の観測者による確認観測が行われました、この天体は22日には8等台に増光していることが確認されています。
22.451日（同22日19時49分）に岡山県の藤井貢さんによる分光観測が行われ、P CygプロファイルをともなったHα、Hβ、He I、O Iの輝線などが確認されました。このことから、新天体が古典的新星であることが確認されました。
小嶋さんの新星発見は今月5日以来となります。また、金津さんの新星発見は「金津天体」として知られる2000年12月の新星以来です。
〈参照〉
- CBAT "Transient Object Followup Reports"：
- CBET：No. 5612: V7994 SAGITTARII = NOVA SAGITTARII 2025 No. 4 = TCP J18035290-3127298
〈関連リンク〉
- 国立天文台：日本人が発見した新星一覧
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
関連記事
- 2025/09/09 小嶋さん、へびつかい座に新星を発見
- 2025/07/22 へび座に12等の新星が出現
- 2025/06/16 おおかみ座に8等の新星が出現
- 2025/06/09 かじき座に11等の新星が出現
- 2025/03/28 いて座に今年3個目の新星、小嶋さんが独立発見
- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」
- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」
- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら
- 2025/02/03 櫻井さんと板垣さん、いて座に新星を発見
- 2024/10/07 まだ目が離せない、再帰新星かんむり座T
- 2024/09/10 板垣さん、さそり座に新星を発見
- 2024/08/01 こぎつね座に9等の新星が出現
- 2024/07/31 変動を見せるもいまだ爆発せず、再帰新星かんむり座T
- 2024/05/28 爆発が近いと予想される再帰新星、かんむり座Tの近況
- 2024/05/14 生命に必須のリンは重い新星で大量に作られた
- 2024/03/26 いよいよ近づいてきた、かんむり座Tの80年ぶりの新星爆発
- 2024/03/11 小嶋さん、へびつかい座に新星発見
- 2024/02/13 さそり座に新星出現、櫻井さんが独立発見
- 2024/02/06 中村さん、いて座に新星発見
- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら