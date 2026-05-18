はえ座に9等の新星が出現

南十字星の南に位置するはえ座に、9等とやや明るめの新星が発見された。

【2026年5月28日 高橋進さん】

超新星サーベイのASAS-SN（All-Sky Automated Survey for Supernovae）のグループが5月24日、はえ座に8.6等（g等級）の新天体を発見しました。ASAS-SNによると、この天体は5月11日ごろから10等以上の明るさで見えていたようですが、2週間ほど出現に気づかれていませんでした。









チリのセロ・トロロ汎米天文台の口径4.1m望遠鏡による分光観測で、この天体には、わずかに赤化された連続スペクトルと、H、He I、Fe IIの強い輝線が認められました。また、輝線スペクトルにはP Cygプロファイルも見られました。これらのことから、この新天体は古典的新星と思われます。

はえ座はみなみじゅうじ座（南十字星）の南に隣接する小さい星座です。これほど南にあるため、今回の新星は日本からは（事実上）見えません。