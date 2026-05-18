はえ座に9等の新星が出現
【2026年5月28日 高橋進さん】
超新星サーベイのASAS-SN（All-Sky Automated Survey for Supernovae）のグループが5月24日、はえ座に8.6等（g等級）の新天体を発見しました。ASAS-SNによると、この天体は5月11日ごろから10等以上の明るさで見えていたようですが、2週間ほど出現に気づかれていませんでした。
チリのセロ・トロロ汎米天文台の口径4.1m望遠鏡による分光観測で、この天体には、わずかに赤化された連続スペクトルと、H、He I、Fe IIの強い輝線が認められました。また、輝線スペクトルにはP Cygプロファイルも見られました。これらのことから、この新天体は古典的新星と思われます。
はえ座はみなみじゅうじ座（南十字星）の南に隣接する小さい星座です。これほど南にあるため、今回の新星は日本からは（事実上）見えません。
〈参照〉
- Transient Name Server：AT 2026noc
- ATel：#17813: ASASSN-26no is a new Galactic classical nova in Musca
- CBET：No. 5690: V419 MUSCAE = NOVA MUSCAE 2026
〈関連リンク〉
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
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