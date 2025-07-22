小嶋さん、へびつかい座に新星を発見
【2025年9月9日 高橋進さん／CBAT】
群馬県の小嶋正さんが9月5日10時23分ごろ（世界時。日本時では19時23分ごろ）にデジタルカメラ＋300mmレンズ（ノーフィルター）で撮影した画像から、12.5等の新天体を発見しました。この天体は8月30日の画像では13等以下で写っておらず、山形県の板垣公一さんによる5日19時31分（日本時）の画像では12.4等で写っていました。
新天体の出現の報を受けて、南アフリカ天文台の反保雄介さんたちが分光観測を行ったところ、P CygプロファイルをともなったHα輝線などが確認されました。また、岡山県の藤井貢さんによる分光観測でも同様の輝線が観測され、この天体が古典的新星であることが確認されました。
小嶋さんの新星発見は今年3月以来となります。
この天体は発見後もゆっくりと増光しており、7日には10等にまで明るくなっています。引き続いての観測が望まれます。
〈参照〉
- CBAT "Transient Object Followup Reports"：TCP J17301230-2753488
- TNS：AT 2025wyg
- CBET：No. 5603: V4371 OPHIUCHI = NOVA OPHIUCHI 2025
〈関連リンク〉
- 国立天文台：日本人が発見した新星一覧
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
