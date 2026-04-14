すばる望遠鏡が発見、特異なクエーサー「バーベキューソース」
【2026年6月10日 すばる望遠鏡】
銀河中心に存在する超大質量ブラックホールが活発にガスを取り込んでいると、強く熱せられたガスが明るく輝き、活動銀河核として観測される。そのなかでもとくに明るいものはクエーサーと呼ばれる。
超大質量ブラックホールの誕生や成長を調べるうえで近年注目されているのが「リトル・レッド・ドット（Little Red Dot; LRD）」と呼ばれる天体だ。その名のとおり小さく赤く見えるLRDは、初期宇宙に存在する超大質量ブラックホールが活発に成長している姿だと考えられている。
通常のクエーサーは青白く高温の光を放つが、LRDは5000度程度と比較的低温のガスが放つ光に近い特徴を示す。その理由として、LRDを取り囲む非常に濃いガスが強い光を吸収し、別の波長の光として再放射している可能性が考えられている。このような「厚いガスに覆われた段階」は、超大質量ブラックホールが急速に成長する初期の姿を知る重要な手がかりになると期待されている。
東北大学のYuxing Zhong（仲宇星）さんたちの研究チームは、すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器「オーノヒウラ PFS」を用いて、もともと電波で明るいクエーサー候補として見つかっていた天体を観測し、この天体が特異な性質を持つことを明らかにした。
Zhongさんたちが「BBQSORS（バーベキューソース、Blackbody Quasar and Radio Source）」と名付けたこの天体は、うしかい座の方向約100億光年彼方にある。電波とX線で強く輝く一方、可視光線では通常のクエーサーとは異なる、約1万度のガスが放つ光に似た特徴が見られた。
紫外線から赤外線までの観測データを組み合わせた解析から、BBQSORSは、LRDに似た特徴を持つが、LRDより高温のガスに覆われている可能性が示された。このことからBBQSORSは、LRD（厚いガスに覆われた若い超大質量ブラックホール）が周囲の厚いガスを吹き払いながら、ブラックホール周辺の強い活動が見える通常のクエーサーへ変化していく途中の段階にある天体という可能性が考えられる。BBQSORSは、LRDが通常のクエーサーへ移り変わる過程をとらえた貴重な候補かもしれない。
「今回の発見は、オーノヒウラ PFSのような広視野分光装置が、これまで見過ごされてきた特異なブラックホール成長段階の天体を見つけ出す力を持つことを示しています。今後、同様の天体をさらに探査することで、LRDと通常のクエーサーをつなぐ進化の姿を詳しく検証していきたいです」（東北大学 市川幸平さん）。
〈参照〉
- すばる望遠鏡：すばる望遠鏡が発見した特異なクエーサー「バーベキューソース」― 超巨大ブラックホール進化の途中段階か ―
- The Astrophyscial Journal Letters：Blackbody Quasar and Radio Source (BBQSORS): A Candidate of Transitional Little Red Dots with a T ∼ 10^4 K Blackbody Spectrum 論文
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/04/14 M87のジェットに横波を発見
- 2026/04/14 X線で調べる超大質量ブラックホール近傍の化学組成
- 2026/04/03 20年で20分の1に暗くなった、100億光年彼方の銀河
- 2026/03/12 合体銀河の中心で暴れ出した怪物ブラックホールの風を観測
- 2026/03/09 X線の“こだま”が描き出す巨大ブラックホール周辺の構造
- 2026/02/24 ブラックホールと暗黒物質が引き起こす銀河団の「嵐」
- 2026/01/26 理論上限の13倍の速さで物質を飲み込む巨大ブラックホール
- 2026/01/08 太陽で起こるガス加速とそっくり、活動銀河核の超高速ガス噴出
- 2025/12/12 初期宇宙の謎の天体に赤外線とX線観測で迫る
- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール
- 2025/09/17 塵のベールに隠された、宇宙の夜明け時代のクエーサー
- 2025/06/24 潮汐破壊現象の偏光観測により、銀河中心の特異な構造を解明
- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか
- 2025/06/10 超大質量ブラックホールの宇宙最大級集団「宇宙のヒマラヤ」
- 2025/05/20 超大質量ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸
- 2025/03/12 129億年前の超大質量ブラックホール付近に熱いガスを発見
- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢
- 2025/01/28 M87ブラックホール周囲の降着円盤の乱流が明るさの変化に影響
- 2025/01/23 超大質量ブラックホール連星に起因するクエーサーの周期的光度変動
- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河