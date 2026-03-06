半世紀ぶりの有人月ミッション「アルテミスII」のオリオン宇宙船、打ち上げ成功
【2026年4月2日 NASA】
4月2日午前7時35分（日本時間）、NASAの有人月ミッション「アルテミスII」のオリオン宇宙船がSLS（スペース・ローンチ・システム）ロケットにより米・フロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられた。NASAの3人とカナダ宇宙庁の1人、計4人の宇宙飛行士が搭乗している。
打ち上げ後、燃焼を終えたSLSコアステージ（ロケット主要部分）の切り離し、宇宙船の太陽電池パネル展開に続いてICPSエンジンの噴射が行われ、オリオン宇宙船は地球を周回する楕円軌道に無事到達した。
オリオン宇宙船は打ち上げ2日目にエンジン噴射を行って地球周回軌道を離れ、自由帰還軌道（軌道修正なしでも月の重力を利用して自然に地球へ戻る軌道）へ入り、約4日間かけて月へ向かう。
月に到着後、オリオン宇宙船は月の裏側の上空約6400km～1万kmを飛行する。月と地球が最も離れるころで（4月7日に遠地点）、地球から40万6800kmの距離に到達する見込みとなっており、1970年4月のアポロ13号による人類の最遠到達距離（40万171km）の記録を更新するかもしれない。 今回のミッションでは月面着陸は行われないが、2028年実施予定の「アルテミスIV」における月面着陸や、月軌道プラットフォームに向けた重要な足がかりとなる。
打ち上げから10日後、宇宙船は地球に戻り、米・カリフォルニア州サンディエゴ沖に着水する予定だ。
ミッションの様子については、NASA+やNASAのYouTube公式チャンネルで、月接近飛行のライブ中継、毎日行われるミッションのブリーフィング、地球帰還の配信が予定されている。また、オリオン宇宙船をリアルタイムで追跡できるサイト「Artemis Real-Time Orbit Webiste（AROW）」では、オリオン宇宙船が収集したデータ（宇宙船の現在地、地球からの距離、月からの距離など）を視覚的に確認できる。
〈参照〉
- NASA：Liftoff! NASA Launches Astronauts on Historic Artemis Moon Mission（4月1日）
- NASA Blogs - Missions：
- Artemis II Flight Update: Crew and Ground Teams Successfully Troubleshoot Orion’s Toilet（4月1日）
- Artemis II Flight Update: Proximity Operations Complete, Perigee Raise Burn Up Next（4月1日）
- Artemis II Flight Update: Apogee Raise Burn Complete, Crew Looks Ahead to Proximity Operations（4月1日）
- Artemis II Flight Update: Perigee Raise Maneuver Complete; NASA to Hold Press Conference（4月1日）
- LIVE: Artemis II Launch Day Updates（4月1日）
- NASA Teams Readying Artemis II Moon Rocket for Launch（3月31日）
- NASA’s Artemis II Launch Mission Countdown Begins（3月30日）
- NASA's Artemis II Live Mission Coverage（Official Broadcast）
〈関連リンク〉
- NASA：
- Artemis II: NASA's First Crewed Lunar Flyby in 50 Years
- NASA+
- NASA Unveils Initiatives to Achieve America’s National Space Policy
- Planetary Society：
- 日本惑星協会：（日本語）
- NASA Artemis II SLS「アルテミスII 打ち上げカウントダウン・タイムライン」
- NASA SLS アルテミスII ミッション
- NASA SLS Artemis II の詳細
- [Artemis II プレスキット(https://planetary.jp/SLS/artemis2-press-kit.html)
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