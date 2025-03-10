月着陸船「ブルーゴースト」ミッション終了、日食撮影など目標を100%達成
【2025年3月19日 ファイアフライ・エアロスペース（1）／（2）】
1月15日（日本時間）に打ち上げられたアメリカの民間企業ファイアフライ・エアロスペース（Firefly Aerospace）社の月着陸船「ブルーゴースト（Blue Ghost）」は、3月2日に月面着陸に成功した。
着陸後まもなく、ブルーゴーストはトップデッキ上にマストを設置し、広角レンズカメラで地球を撮影した。
また、月の砂のサンプルを採取するシステムが加圧窒素ガスを使って砂の採取と移送と選別を行ったり、地下熱を調べる計測機器が1m弱の深さ（月面探査としてはこれまでで最も深い）まで掘削するなど、搭載されていた10の機器がそれぞれデータを取得したり探査を行ったりした。
14日には地球からは皆既月食が見られ、ブルーゴーストはこの様子を月面から「皆既日食」として観測した。民間の着陸船が月面で皆既日食を観測したのは今回が初めてのことだ。ブルーゴーストは、地球が太陽を隠している様子や「ダイヤモンドリング」のような現象、さらに地球の大気で屈折した太陽光により赤く染まった自身の太陽電池パネルなどを撮影した。また、日食の間の塵や放射の変化の観測も実施した。
ミッションの最終日には日没時の撮影が実施された。月面では日の出や日没時に地平線が明るくなる現象「月の地平線の輝き（Lunar Horizon Glow）」が観測されていて、これは太陽の影響を受けて月のごく薄い大気中の塵の粒子が地平線に沿って浮遊することで起こると考えられている。今回の撮影画像は現象のメカニズム解明に役立てられるものとなる。
17日に最後のデータを受信し、掲げられていた全目標を達成して、14日間にわたったブルーゴーストの月面活動が終了した。ブルーゴーストは昼間に346時間、夜にかけても5時間稼働し、これは月着陸船の商業運用としては史上最長となった。「ミッションを支援してくださったNASAのCLPS（商業月ペイロード・サービス）と現在の米国政権に心から感謝します。月、火星、そしてその先へ向かう将来のミッションを支える科学観測や技術を実証できたことを名誉に思います」（ファイアフライ・アエロスペース社CEO Jason Kimさん）。
ファイアフライ・アエロスペース社は来年に「ブルーゴースト・ミッション2」の実施を予定している。ミッション2では着陸船と通信用の周回衛星を月に送り込み、月周回軌道や月の裏側での展開・運用を行う計画だ。これらを搭載して月まで運ぶ輸送船「エリトラ・ダーク（Elytra Dark）」は、様々なミッションをサポートする永続的な軌道上インフラとして機能するよう設計されている。
〈参照〉
- Firefly Aerospace：
- X：
- Firefly Aerospace（@Firefly_Space）：
- We're beyond proud to say Firefly met all our mission objectives（3月17日午後11時20分）
- #BlueGhost signing off with one final message from the Moon. Thank you for the unforgettable journey（3月17日午前8時25分）
- Blue Ghost turns red! Our lander downlinked more imagery from the Moon captured around 2:30 am CDT during the totality of the solar eclipse last night（3月15日午前3時45分）
- #BlueGhost got her first diamond ring!（3月14日午後10時36分）
- #BlueGhost caught her first look at the solar eclipse from the Moon around 12:30 am CDT - notice the glowing ring of light emerge in the reflection of our solar panel as the Earth began to block the sun!（3月14日午後7時40分）
- Downlinking at 10 Mbps again to transmit even more science data for @NASA（3月14日午前6時48分）
- NASA（@nasa）：We've looked at an eclipse from both sides now（3月15日午前4時27分）
- Firefly Aerospace（@Firefly_Space）：
〈関連リンク〉
- Firefly Aerospace
- Firefly Aerospace YouTube：Solar Eclipse From the Lunar Surface - Blue Ghost Mission 1
- NASA
- ESA - The Business in Space Growth Network
- ESA
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