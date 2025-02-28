月着陸船「ブルーゴースト」月面着陸に成功、民間では世界2例目
【2025年3月3日 ファイアフライ・エアロスペース】
今年1月15日に打ち上げられた（日本時間、以下同）アメリカの民間企業ファイアフライ・エアロスペース（Firefly Aerospace）社の月着陸船「ブルーゴースト（Blue Ghost）」は、地球周回軌道から月遷移軌道、月周回軌道へと順調に飛行を続けてきた。
3月2日の着陸の1時間ほど前にブルーゴーストは高度100kmから20kmまで降下し、秒速約1700mから40mまで大幅に減速した。その後さらに秒速1mまで減速し、ナビゲーションシステムで着陸地点内の安全な場所を選択して、17時35分ごろに月の北東半球にある「危難の海」内の「ラトレイユ山」（Mons Latreille）の近くに軟着陸した。
民間企業の着陸機による月面着陸の成功は、昨年2月の米・インテュイティブ・マシーンズ（Intuitive Machines）社の月着陸機「オデュッセウス（Odysseus）」に続く2例目となる。ただし「オデュッセウス」は横転しての接地だったため、ファイアフライ・エアロスペース社は「完璧な月面着陸に成功した史上初の民間企業となった」とXに投稿している。
今回のブルーゴースト・ミッション1は、NASAの商業月ペイロード・サービス（CLPS）構想の一環として、10個の科学観測機器を月面に届けることを主な目的としていて、これら観測機器の運用が今後約2週間にわたって月面で実施される。また、ブルーゴーストは3月14日に「地球による日食」（地球から見ると皆既月食）の撮影、16日には日没の撮影をそれぞれ予定している。
ファイアフライ・エアロスペース社では2026年と2028年に、ブルーゴースト・ミッション2と3を予定している。ミッション2では月の裏側に着陸機を着陸させ、10種のペイロードを月に届けて10日間稼働させる。また、ミッション3では「雨の海」の西端にあるドーム地形「グルイテュイゼン（Gruithuisen）」付近に着陸し、探査車を展開する計画だ。今回の着陸成功は将来のミッションやCLPS構想への大きな弾みとなるものであり、ファイアフライ・エアロスペース社は「月でのこの小さな一歩は商業探査における大きな飛躍を意味する」と力強く語っている。
〈参照〉
- Firefly Aerospace：Firefly Aerospace Becomes First Commercial Company to Successfully Land on the Moon
- X：
- Firefly Aerospace（@Firefly_Space）
- Blue Ghost’s shadow seen on the Moon’s surface（3月2日午後8時19分）
- #BlueGhost captured its first image on the Moon（3月2日午後6時16分）
- We have confirmation #BlueGhost stuck the landing!（3月2日午後5時36分）
- #BlueGhost main engine has shut off after a successful Powered Descent Initiation!（3月2日午後5時33分）
- Powered Descent Initiation has begun（3月2日午後5時22分）
- Blue Ghost is officially on a descent trajectory towards the Moon's Mare Crisium（3月2日午後4時49分）
- #BlueGhost Lander is a GO for Descent Orbit Insertion（3月2日午後4時14分）
- Earth rise, Earth set, repeat!（2月25日午前0時20分）
- Inserts Blue Ghost into a near-circular low lunar orbit（2月22日午前2時33分）
- Blue Ghost captured incredible footage of the Moon's far side, about 120 km above the surface（2月18日午後11時59分）
- One last shot...for now!（2月15日午前2時59分）
- Goodbye Earth, hello Moon（2月13日午前5時57分）
- Blue Ghost has already downlinked nearly 13 GB of data（2月11日午前4時51分
- Blue Ghost says goodbye to Earth（2月4日午前1時00分）
- Check out Blue Ghost's amazing view of Earth eclipsing the Moon（2月1日午前0時59分）
- Witness Earth eclipsing the Sun from Blue Ghost's top deck（1月21日午後11時56分）
- 5 days into our mission and we've traveled 220,000 miles（1月21日午前1時42分）
- The first of many on-orbit shots from Blue Ghost（1月16日午前4時14分）
- NASA APPEL Knowledge Services（@NASA_APPEL）：Mare Crisium, an impact basin that may provide NASA with the first geophysical measurements that are representative of the bulk of the Moon（2月5日午前3時51分）
- NASA's Johnson Space Center（@NASA_Johnson）
- Firefly Aerospace（@Firefly_Space）
- NASA YouTube：
- NASA Blogs - Missions：NASA Science Touches Down on Moon Aboard Firefly Aerospace Lander
〈関連リンク〉
- Firefly Aerospace
- NASA APPEL Knowledge Services
- LROC；Lunar Reconnaissance Orbiter Camera Science Operation Center
- Southwest Research Institute (SwRI)
- NASA
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