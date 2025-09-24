2025年10月 スワン彗星が6等前後

2025年10月、スワン彗星（C/2025 R2）が比較的明るくなると予想されている。夕方から宵の空で6等前後とみられる。

10月にスワン彗星（C/2025 R2; SWAN）が6等級前後まで明るくなると予測されている。

夕方から宵の西南西から南の空に見え、次第に高くなっていく。明るさは6等前後と予測され、同時期に話題のレモン彗星（C/2025 A6）よりは暗めだが、空の条件の良いところであれば双眼鏡や一般的な天体望遠鏡でじゅうぶん見えそうだ。また、15日から20日ごろにかけて天の川を横断していき、撮影の好対象となるだろう。









スワン彗星は2025年9月に、太陽観測衛星SOHOの太陽風異方性検出装置SWANによる画像からウクライナのBezuglyさんが発見した非周期彗星である。