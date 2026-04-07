アルテミスIIミッションのオリオン宇宙船、月から地球に帰還

日本時間4月11日、有人月ミッション「アルテミスII」のオリオン宇宙船が10日間に及ぶ飛行を終えて地球に帰還した。

【2026年4月13日 NASA】

4月2日（日本時間、以下同）に打ち上げられたNASAの有人月ミッション「アルテミスII」のオリオン宇宙船は、4月7日に月の裏側への接近飛行を行って、人類最遠到達記録を更新した。また、4名の宇宙飛行士たちは、地球からは見ることができない月の裏側の地形を直接観測したり、月の縁から地球が現れる「地球の出」とその反対の「地球の入り」を撮影したり、日食観測を行ったりした。





地球帰還当日のミッション10日目、宇宙飛行士が搭乗するクルー・モジュールと、電力や水、酸素の供給や温度、航路の維持を担ってきたサービス・モジュールが分離され、11日午前8時37分にクルー・モジュールは大気圏再突入に向けて姿勢を調整した。





その約18分後、クルー・モジュールは高度約120kmで大気圏に再突入し、時速約4万kmという猛スピードに達した。機体周囲は超高温のプラズマに包まれ、約2760度になったとみられる。これに伴い、予定通り約6分間の通信遮断（ブラックアウト）が発生した。





9時に通信が回復すると、3分後に高度約7kmで減速用パラシュートが開いた。続いて9時4分、高度約1.6kmで減速用パラシュートが切り離され、メインパラシュートが展開した。そして9時7分、クルー・モジュールは米・サンディエゴ沖に着水し、無事地球への帰還を果たした。









12日、NASA・ジョンソン宇宙センターで帰還した4名の宇宙飛行士を迎えるセレモニーが開かれ、宇宙飛行士たちがミッションを振り返った。「同じ目的のもとに一分一秒を共に刻み、互いのために犠牲を払うことをいとわず、責任を分かち合う。そんなクルーは、抗いようのないほど美しく、強い絆で結ばれています。広大な宇宙の中で、地球はただ静かに浮かぶ救命ボートのようでした。その地球という惑星に住む皆さんが航海を共にするチームのクルーなのです」（宇宙飛行士 Christina Kochさん）。





「これは始まりに過ぎません。私たちは宇宙探査の新時代へ足を踏み入れました。月へ戻り、そこで持続的な活動拠点を構築し、火星探査ミッションを目指して、私たちの歩みは続きます」（NASA飛行運用局局長 Norm Knightさん）。