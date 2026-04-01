2026年5月の星空

夕空に輝く一番星の金星は、日の入り時の高度が25度を超え見やすくなってきた。東方最大離角は8月だが、最も高くなるのは日本では5月下旬から6月ごろだ。反対にゆっくりと高度を下げてきている木星との間隔が、だんだん小さくなっていく。夕方の日課として金星と木星を観察してみよう。19日と20日に細い月が近くにやってくる光景も見逃せない。

4月初めの「アルテミスII」ミッションでも話題になった月は地上から見ても美しい。とくに31日は今月2回目の満月で、俗に「ブルームーン」と呼ばれる。また、2026年の満月のうち地球から最も遠い＝最も小さく見える満月でもある。青く見えたり、一目でわかるほど小さく見えたりはしないが、少し意識して眺めると楽しそうだ。

宵空には春の大三角が大きく広がる。うしかい座のアルクトゥールスは0等級、おとめ座のスピカは1等級、そしてしし座のデネボラは2等級と、星の明るさの違いが比較的わかりやすい。さらに、天頂に見えるりょうけん座のコルカロリを大三角に加えてできるひし形を「春のダイヤモンド」と呼ぶことがあるが、このコルカロリは3等級。それぞれの星を見つけたら、同じくらいの明るさの星を他にも探して、いろいろな星座をたどってみよう。