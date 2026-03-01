2026年4月の星空

新年度の天文ライフの始まりは2つの彗星観察からスタート。まずは月初めに、夕方の西の低空に見えるマップス彗星（C/2026 A1）。マイナス等級まで明るくなる可能性がある一方で、太陽に近づきすぎて崩壊してしまうとも言われている。3日ごろからは太陽観測衛星SOHOのカメラでも姿を追えそうだ。変化の様子を注視しよう。
もう一つは20日ごろまで、明け方の東天に見えるパンスターズ彗星（C/2025 R3）。こちらも低めだが、ペガスス座を目印にすると位置の見当がつけやすい。スマートフォンアプリ「星空ナビ」やPCソフト「ステラナビゲータ」などで位置をよく確かめて、双眼鏡で探してみよう。撮影も楽しめそうだ。
宵の明星の金星は、19日に細い月と共演し、24日前後にプレアデス星団と並ぶ。新生活であわただしいなか、金星のある夕景に少し安らぎを感じられるかもしれない。
星空の世界は本格的に春の星座たちが主役に。北斗七星が高くなり、春の大三角も見やすくなってくる。春は二重星や銀河に見ものが多い。天体望遠鏡での観察や天体写真撮影にもチャレンジしてみよう。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|1日
|ごろ
|マップス彗星が0等前後
|4日
|（土）
|水星が西方最大離角
|16日
|（木）
|細い月と水星、火星が接近
|18日
|ごろ
|パンスターズ彗星が3等前後
|19日
|（日）
|細い月と金星が接近
|21日
|ごろ
|水星と火星、土星が大接近
|23日
|（木）
|4月こと座流星群が極大
|24日
|ごろ
|金星と天王星が大接近、プレアデス星団と接近
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 2日：🌕満月（ピンクムーン）
- 2日宵～3日明け方：スピカと接近
- 3日宵：スピカと並ぶ
- 6日深夜～7日明け方：アンタレスと大接近
- 10日：🌗下弦
- 16日明け方：水星、火星と接近
- 17日：🌑新月
- 19日夕方～宵：金星、プレアデス星団と接近
- 22日深夜：木星と並ぶ
- 23日夕方～宵：木星と並ぶ
- 23日夕方～24日未明：ポルックスと接近
- 24日：🌓上弦
- 24日：月面X
- 24日夕方～25日未明：プレセペ星団と大接近
- 25日深夜～26日未明：レグルスと並ぶ
- 26日夕方～深夜：レグルスと接近
- 30日夕方～5月1日未明：スピカと接近
水星
- 上旬：明け方 0.3等
- 中旬：明け方 0.0等
- 下旬：明け方 -0.4等
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -3.9等
- 中旬：夕方～宵 -3.9等
- 下旬：夕方～宵 -3.9等
- 19日夕方～宵：細い月と接近
- 24日ごろ夕方～宵：天王星と大接近、プレアデス星団と接近
- 24日：天王星と最接近
- 24日：プレアデス星団と最接近
火星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：明け方 1.2等
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 -2.2等
- 中旬：夕方～未明 -2.1等
- 下旬：夕方～深夜 -2.1等
- 9日：東矩（ふたご座）
- 22日深夜：月と並ぶ
- 23日夕方～宵：月と並ぶ
土星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：明け方 0.9等
天王星
- 上旬：夕方～宵 5.8等
- 中旬：夕方～宵 5.8等
- 下旬：夕方～宵 5.8等
- 24日ごろ夕方～宵：金星と大接近
- 24日：金星と最接近
- 28日ごろ夕方：プレアデス星団と接近
- 28日：プレアデス星団と最接近
海王星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 13日：火星と最接近
- 17日：水星と最接近
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
パンスターズ彗星（C/2025 R3）（▶ 星図など）
- 上旬：未明～明け方 5等
- 中旬：未明～明け方 3等
- 18日ごろ：ペガスス座の銀河NGC 7814小ソンブレロ銀河と大接近
- 20日：近日点を通過
マップス彗星（C/2026 A1）（▶ 星図など）
- 上旬：夕方 -4等（5日）→5等（10日）
- 中旬：夕方 8等
- 4日：近日点を通過