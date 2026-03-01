2026年4月の星空

新年度の天文ライフの始まりは2つの彗星観察からスタート。まずは月初めに、夕方の西の低空に見えるマップス彗星（C/2026 A1）。マイナス等級まで明るくなる可能性がある一方で、太陽に近づきすぎて崩壊してしまうとも言われている。3日ごろからは太陽観測衛星SOHOのカメラでも姿を追えそうだ。変化の様子を注視しよう。

もう一つは20日ごろまで、明け方の東天に見えるパンスターズ彗星（C/2025 R3）。こちらも低めだが、ペガスス座を目印にすると位置の見当がつけやすい。スマートフォンアプリ「星空ナビ」やPCソフト「ステラナビゲータ」などで位置をよく確かめて、双眼鏡で探してみよう。撮影も楽しめそうだ。

宵の明星の金星は、19日に細い月と共演し、24日前後にプレアデス星団と並ぶ。新生活であわただしいなか、金星のある夕景に少し安らぎを感じられるかもしれない。

星空の世界は本格的に春の星座たちが主役に。北斗七星が高くなり、春の大三角も見やすくなってくる。春は二重星や銀河に見ものが多い。天体望遠鏡での観察や天体写真撮影にもチャレンジしてみよう。