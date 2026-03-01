2026年4月の星空

新年度の天文ライフの始まりは2つの彗星観察からスタート。まずは月初めに、夕方の西の低空に見えるマップス彗星（C/2026 A1）。マイナス等級まで明るくなる可能性がある一方で、太陽に近づきすぎて崩壊してしまうとも言われている。3日ごろからは太陽観測衛星SOHOのカメラでも姿を追えそうだ。変化の様子を注視しよう。

もう一つは20日ごろまで、明け方の東天に見えるパンスターズ彗星（C/2025 R3）。こちらも低めだが、ペガスス座を目印にすると位置の見当がつけやすい。スマートフォンアプリ「星空ナビ」やPCソフト「ステラナビゲータ」などで位置をよく確かめて、双眼鏡で探してみよう。撮影も楽しめそうだ。

宵の明星の金星は、19日に細い月と共演し、24日前後にプレアデス星団と並ぶ。新生活であわただしいなか、金星のある夕景に少し安らぎを感じられるかもしれない。

星空の世界は本格的に春の星座たちが主役に。北斗七星が高くなり、春の大三角も見やすくなってくる。春は二重星や銀河に見ものが多い。天体望遠鏡での観察や天体写真撮影にもチャレンジしてみよう。

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全天星図

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

1日ごろ マップス彗星が0等前後
4日（土） 水星が西方最大離角
16日（木） 細い月と水星、火星が接近
18日ごろ パンスターズ彗星が3等前後
19日（日） 細い月と金星が接近
21日ごろ 水星と火星、土星が大接近
23日（木） 4月こと座流星群が極大
24日ごろ 金星と天王星が大接近、プレアデス星団と接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • 2日：🌕満月（ピンクムーン）
  • 2日宵～3日明け方：スピカと接近
  • 3日宵：スピカと並ぶ
  • 6日深夜～7日明け方：アンタレスと大接近
  • 10日：🌗下弦
  • 16日明け方：水星、火星と接近
  • 17日：🌑新月
  • 19日夕方～宵：金星、プレアデス星団と接近
  • 22日深夜：木星と並ぶ
  • 23日夕方～宵：木星と並ぶ
  • 23日夕方～24日未明：ポルックスと接近
  • 24日：🌓上弦
  • 24日：月面X
  • 24日夕方～25日未明：プレセペ星団と大接近
  • 25日深夜～26日未明：レグルスと並ぶ
  • 26日夕方～深夜：レグルスと接近
  • 30日夕方～5月1日未明：スピカと接近

水星

  • 上旬：明け方 0.3等
  • 中旬：明け方 0.0等
  • 下旬：明け方 -0.4等

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -3.9等
  • 中旬：夕方～宵 -3.9等
  • 下旬：夕方～宵 -3.9等

火星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：明け方 1.2等

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 -2.2等
  • 中旬：夕方～未明 -2.1等
  • 下旬：夕方～深夜 -2.1等
  • 9日：東矩（ふたご座）
  • 22日深夜：月と並ぶ
  • 23日夕方～宵：月と並ぶ

土星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：明け方 0.9等

天王星

  • 上旬：夕方～宵 5.8等
  • 中旬：夕方～宵 5.8等
  • 下旬：夕方～宵 5.8等

海王星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 13日：火星と最接近
  • 17日：水星と最接近

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

パンスターズ彗星（C/2025 R3）▶ 星図など

  • 上旬：未明～明け方 5等
  • 中旬：未明～明け方 3等
  • 18日ごろ：ペガスス座の銀河NGC 7814小ソンブレロ銀河と大接近
  • 20日：近日点を通過

マップス彗星（C/2026 A1）▶ 星図など

  • 上旬：夕方 -4等（5日）→5等（10日）
  • 中旬：夕方 8等
  • 4日：近日点を通過