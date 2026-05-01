2026年6月の星空

宵の西天に金星木星が並んで輝いている。両惑星が9日ごろに大接近する光景は今月一番の見ものだ。前後の日にも観察し、明るい2惑星が近づき離れていく様子を追いかけよう。金星は木星と離れた後、20日ごろプレセペ星団に大接近する。こちらは双眼鏡で眺めたい共演だ。

金星と木星からさらに低いところに目を移すと、16日に東方最大離角を迎える水星も見つかる。夕空に見える水星としては今年最も高くなるので、金星・木星との位置関係を頼りに探してみよう。これら3惑星に加えて、未明から明け方に火星と土星も観察すれば、一晩で5惑星を見ることができる。夜の短さや晴天の少なさであまりチャンスはないかもしれないが、ぜひ5惑星巡りに挑戦してみたい。

南の空には全天2位の面積をもつおとめ座が大きく広がっている。1等星スピカ以外は3等級より暗い星で構成される星座だが、隣接するからす座うみへび座の尾の辺り、てんびん座にも3等星が集まっている。双眼鏡の助けなども借りながら、しっかりと目を凝らして、スピカを取り囲む3等星と星座たちを見つけてみよう。

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全天星図

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

9日ごろ 金星と木星が大接近
13日（土） 細い月と火星が接近
16日（火） 水星が東方最大離角
17日（水） 細い月と木星が接近、金星が並ぶ
20日ごろ 金星とプレセペ星団が大接近
25日ごろ 水星と木星が接近
29日ごろ 火星とプレアデス星団が接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • （5月31日夕方～）1日明け方：アンタレスと大接近
  • 8日：🌗下弦
  • 13日未明～明け方：火星と接近
  • 14日明け方：プレアデス星団と接近
  • 15日：🌑新月
  • 16日夕方：水星と並ぶ
  • 17日夕方～宵：金星と並ぶ
  • 17日夕方～宵：木星と接近
  • 17日夕方～宵：ポルックスと並ぶ
  • 18日夕方～宵：金星とやや離れて並ぶ
  • 18日夕方～宵：プレセペ星団と並ぶ
  • 19日夕方～深夜：レグルスと大接近
  • 22日：🌓上弦
  • 22日：月面X
  • 23日夕方～深夜：スピカと接近
  • 27日夕方～28日未明：アンタレスと大接近
  • 30日：🌕満月（ストロベリームーン）

水星

  • 上旬：夕方～宵 -0.2等
  • 中旬：夕方～宵 0.5等
  • 下旬：夕方 1.4等

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -4.0等
  • 中旬：夕方～宵 -4.0等
  • 下旬：夕方～宵 -4.0等

火星

  • 上旬：明け方 1.3等
  • 中旬：未明～明け方 1.3等
  • 下旬：未明～明け方 1.3等

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -1.9等
  • 中旬：夕方～宵 -1.8等
  • 下旬：夕方～宵 -1.8等

土星

  • 上旬：未明～明け方 0.8等
  • 中旬：未明～明け方 0.8等
  • 下旬：未明～明け方 0.8等
  • 15日：小惑星ベスタと最接近

天王星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：明け方 5.8等

海王星

  • 上旬：未明～明け方 7.9等
  • 中旬：未明～明け方 7.9等
  • 下旬：未明～明け方 7.9等
  • 26日：西矩（うお座）

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

小惑星ベスタ（4）

  • 上旬：未明～明け方 8等
  • 中旬：未明～明け方 8等
  • 下旬：未明～明け方 8等
  • 15日：土星と最接近