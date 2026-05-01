2026年6月の星空

宵の西天に金星と木星が並んで輝いている。両惑星が9日ごろに大接近する光景は今月一番の見ものだ。前後の日にも観察し、明るい2惑星が近づき離れていく様子を追いかけよう。金星は木星と離れた後、20日ごろプレセペ星団に大接近する。こちらは双眼鏡で眺めたい共演だ。

金星と木星からさらに低いところに目を移すと、16日に東方最大離角を迎える水星も見つかる。夕空に見える水星としては今年最も高くなるので、金星・木星との位置関係を頼りに探してみよう。これら3惑星に加えて、未明から明け方に火星と土星も観察すれば、一晩で5惑星を見ることができる。夜の短さや晴天の少なさであまりチャンスはないかもしれないが、ぜひ5惑星巡りに挑戦してみたい。

南の空には全天2位の面積をもつおとめ座が大きく広がっている。1等星スピカ以外は3等級より暗い星で構成される星座だが、隣接するからす座やうみへび座の尾の辺り、てんびん座にも3等星が集まっている。双眼鏡の助けなども借りながら、しっかりと目を凝らして、スピカを取り囲む3等星と星座たちを見つけてみよう。