2026年6月の星空

宵の西天に金星と木星が並んで輝いている。両惑星が9日ごろに大接近する光景は今月一番の見ものだ。前後の日にも観察し、明るい2惑星が近づき離れていく様子を追いかけよう。金星は木星と離れた後、20日ごろプレセペ星団に大接近する。こちらは双眼鏡で眺めたい共演だ。
金星と木星からさらに低いところに目を移すと、16日に東方最大離角を迎える水星も見つかる。夕空に見える水星としては今年最も高くなるので、金星・木星との位置関係を頼りに探してみよう。これら3惑星に加えて、未明から明け方に火星と土星も観察すれば、一晩で5惑星を見ることができる。夜の短さや晴天の少なさであまりチャンスはないかもしれないが、ぜひ5惑星巡りに挑戦してみたい。
南の空には全天2位の面積をもつおとめ座が大きく広がっている。1等星スピカ以外は3等級より暗い星で構成される星座だが、隣接するからす座やうみへび座の尾の辺り、てんびん座にも3等星が集まっている。双眼鏡の助けなども借りながら、しっかりと目を凝らして、スピカを取り囲む3等星と星座たちを見つけてみよう。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|9日
|ごろ
|金星と木星が大接近
|13日
|（土）
|細い月と火星が接近
|16日
|（火）
|水星が東方最大離角
|17日
|（水）
|細い月と木星が接近、金星が並ぶ
|20日
|ごろ
|金星とプレセペ星団が大接近
|25日
|ごろ
|水星と木星が接近
|29日
|ごろ
|火星とプレアデス星団が接近
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
水星
- 上旬：夕方～宵 -0.2等
- 中旬：夕方～宵 0.5等
- 下旬：夕方 1.4等
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -4.0等
- 中旬：夕方～宵 -4.0等
- 下旬：夕方～宵 -4.0等
- 8日：ポルックスと最接近
- 9日ごろ夕方～宵：木星と大接近
- 10日：木星と最接近
- 12日：水星と最接近
- 17日夕方～宵：細い月と並ぶ
- 18日夕方～宵：細い月とやや離れて並ぶ
- 20日ごろ夕方～宵：プレセペ星団と大接近
- 20日：プレセペ星団と最接近
火星
- 上旬：明け方 1.3等
- 中旬：未明～明け方 1.3等
- 下旬：未明～明け方 1.3等
- 13日未明～明け方：細い月と接近
- 29日ごろ未明～明け方：プレアデス星団と接近
- 29日：プレアデス星団と最接近
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -1.9等
- 中旬：夕方～宵 -1.8等
- 下旬：夕方～宵 -1.8等
土星
- 上旬：未明～明け方 0.8等
- 中旬：未明～明け方 0.8等
- 下旬：未明～明け方 0.8等
- 15日：小惑星ベスタと最接近
天王星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：明け方 5.8等
海王星
- 上旬：未明～明け方 7.9等
- 中旬：未明～明け方 7.9等
- 下旬：未明～明け方 7.9等
- 26日：西矩（うお座）
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
小惑星ベスタ（4）
- 上旬：未明～明け方 8等
- 中旬：未明～明け方 8等
- 下旬：未明～明け方 8等
- 15日：土星と最接近