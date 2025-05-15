「エクリプスナビゲータ4/4.5」、2月28日にサポート期間終了

日食撮影＋シミュレーションソフト「エクリプスナビゲータ4」「エクリプスナビゲータ4.5」のサポート期間が2026年2月28日をもって終了となります。最新バージョン「エクリプスナビゲータ5」へのアップグレードをご検討ください。

【2026年1月28日 アストロアーツ】

日ごろ、日食撮影＋シミュレーションソフト「エクリプスナビゲータ」をご愛用いただきましてありがとうございます。誠に勝手ながら、2024年2月に販売を終了しました「エクリプスナビゲータ4」「エクリプスナビゲータ4.5」のサポートサービスは2026年2月28日をもって終了とさせていただきます。

サポート終了後も引きつづきご利用いただけますが、日食要素の更新やお問い合わせ回答などのサービスは停止いたします。くわしくは以下のページをご参照ください。

8月のヨーロッパ皆既日食に向けて、最新版「エクリプスナビゲータ5」へのアップグレードをぜひご検討ください。

ご購入には「ステラクラブ・アカウント」（2024年10月新設）のご登録が必須です。くわしくは新システムでのご登録・ログイン・アップグレード手順のご案内をご参照ください。

今後とも「エクリプスナビゲータ」をご愛用のほど何卒よろしくお願い申し上げます。