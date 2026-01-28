日食ソフト「エクリプスナビゲータ」用日食要素を公開 2月17日金環日食の月縁補正に対応
【2026年2月4日 アストロアーツ】
今年2月17日（世界時）に南極とその近海で見られる金環日食の、日食要素データを無償公開しました。
「エクリプスナビゲータ」は、国立天文台またはNASAが公開している最新の日食要素（ベッセル要素）を用いて食の計算を行います。月縁の形状の影響を補正する機能も搭載され、接触時刻を高い精度で計算することができます。
今回のデータ更新では「エクリプスナビゲータ5」用に、以下の3地点での月縁プロフィールを考慮した時刻補正データを配信いたします。
|観測地
|経緯度（世界測地系）
|コンコルディア基地
|東経123度19分56秒、南緯75度05分59秒
|ミールヌイ基地
|東経93度00分35秒、南緯66度33分11秒
|食分最大地点（Greatest Eclipse）
|東経86度38分54.72秒、南緯64度34分34.43秒
※ 今回公開した日食要素は元国立天文台の相馬充氏によるもので、日本の月探査機「かぐや」の地形データを使って計算した月縁の形状を含んでいます。
〈データの更新〉
以下の手順でデータの更新を行ってください。データ更新の方法などに関してご不明な点は、製品サポート「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
1. 最新の「アップデータ」のインストール
ご注意：データ更新の前に、最新の「アップデータ」をダウンロードのうえインストールしてください。製品のバージョンは、「ヘルプ」メニュー→「エクリプスナビゲータについて」から表示される「バージョン情報」ウィンドウで確認できます。
2. データの更新
- エクリプスナビゲータを起動し、「設定」メニュー→「データ更新」を選択します
- 「データ更新」ダイアログで「更新方法：インターネット」を選択し、「更新をスキャンする」をクリックします
- 下記の項目のチェックをオンにして「更新を実行する」をクリックします
- 「2026年2月17日 南極金環日食」
- 「2026年2月17日 南極金環日食（月縁あり）」
- 「2026年2月17日 南極金環日食（月縁あり・コンコルディア基地）」
- 「2026年2月17日 南極金環日食（月縁あり・ミールヌイ基地）」 更新が完了したら「閉じる」ボタンで「データ更新」ダイアログを閉じ
- 更新が完了したら「閉じる」ボタンで「データ更新」ダイアログを閉じます
- 「日食要素」メニューに各日食要素が新しく追加されます。観測地に合わせていずれかを選んでお使いください
※今回のデータ更新には「2025年9月21日 ニュージーランド・南太平洋部分日食」の⊿T修正も含まれます。
