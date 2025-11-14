超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測
【2025年12月5日 京都大学】
11月29日3時44分（日本時間）、超小型紫外線衛星「モーヴ」を搭載した米・SpaceX社のファルコン9ロケットが、米・カリフォルニア州バンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられた。モーヴは所定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。
モーヴは、英・ブルー・スカイズ・スペース（Blue Skies Space）社が主導する国際共同プロジェクトで、日本からは京都大学白眉センターの行方宏介さんを中心としたチームが参画している。
モーヴの主な目的は、恒星活動とその周囲の惑星における居住可能性の関係を明らかにすることだ。直径13cmの望遠鏡を用いて、200～700nm（紫外線から可視光線の波長域）で、太陽のような恒星が起こすフレアの紫外線放射を3年という長期にわたりモニタリング観測する。
太陽のような恒星では、強力な爆発現象であるフレアが頻発に起こる。フレアは高エネルギーの紫外線やX線を放出し、周囲の惑星の大気や表面環境に影響を与えると考えられている。フレアに伴う紫外線放射のメカニズムの理解が進めば、若い太陽型恒星がどのように周囲の惑星大気を加熱・剥離させるのか、惑星が生命にとって安全な環境を維持できるのかといった疑問の解明に繋がる。
「モーヴは、これまでほとんど観測されなかった恒星の活動に関する知見をもたらします。恒星の振る舞いがその周囲の惑星に与える影響についての理解が深まることでしょう」（ブルー・スカイズ・スペース社 チーフサイエンティスト兼共同創設者 Giovanna Tinettiさん）。
モーヴの成果は、衛星による紫外線天文学（LAPYUTA計画など）の設計への将来的な貢献も見込まれるほか、超小型衛星による国際的な科学協力の成功例として、他の波長帯や科学分野への応用も期待される。
〈参照〉
- 京都大学：太陽系外の惑星を調べる超小型紫外線衛星「Mauve」打ち上げ成功
- Blue Skies Space：Blue Skies Space launches satellite to study the hidden lives of stars
- SpaceX：Transporter-15 Mission
〈関連リンク〉
- Blue Skies Space
- LAPYUTA計画
- 日本天文学会：天文月報 2025年 第118巻第6号「LAPYUTA計画に向けて」
- 日本惑星科学会：惑星科学、生命圏科学、および天文学に向けた紫外線宇宙望遠鏡計画（2022年5月）
- 東京大学 新領域創成科学研究科 吉川・吉岡研究室：次期紫外線宇宙線望遠鏡″LAPYUTA”計画
- JAXA ISAS News：2023年7月 No.508 P.5「LAPYUTA計画実現への第一歩」
関連記事
- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る
- 2025/10/27 新型補給機「HTV-X1」搭載のH3ロケット7号機、打ち上げ成功
- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿
- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見
- 2025/06/30 H-IIA最終号機による地球観測衛星「いぶきGW」の打ち上げ成功
- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査
- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場
- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候
- 2025/02/03 準天頂衛星「みちびき6号機」搭載のH3ロケット5号機、打ち上げ成功
- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出
- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星
- 2024/12/18 民間小型ロケット「カイロス2号機」、打ち上げ3分後に飛行中断
- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測
- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見
- 2024/11/05 防衛通信衛星「きらめき3号」搭載のH3ロケット4号機、打ち上げ成功
- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功
- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星
- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出
- 2024/07/01 「だいち4号」搭載のH3ロケット3号機、打ち上げ成功
- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見