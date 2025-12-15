H3ロケット8号機の打ち上げ失敗、「みちびき5号機」の軌道投入ならず
【2025年12月22日 JAXA】
12月22日10時51分30秒、鹿児島県の種子島宇宙センターからH3ロケット8号機によって準天頂衛星システム「みちびき5号機」が打ち上げられた。リフトオフからロケットの第2段目分離までは計画通りだったが、第2段目エンジンが2回目着火後すぐに停止し、所定の軌道へ「みちびき5号機」を投入することができなかった。
22日午後に開かれた記者発表会では、テレメトリーデータから示された事象について説明があった。分離された2段目のエンジンの燃焼開始が予定よりわずかに遅れ、エンジンの1回目の燃焼停止が27秒と大きく計画からずれたのに続き、2回目の燃焼開始が15秒遅れたという。また、打ち上げから200秒を過ぎたところ（1段目の飛行フェーズ中）から、2段目エンジンの水素タンクの圧力が徐々に低下し始めていることも判明していて、この圧力低下が2段目の推力不足につながった可能性があるとみられている。水素タンクの圧力が低くなり2段目の推力が出にくくなったことが燃焼時間の長さにつながっていたと考えると辻褄が合うということだが、詳細は今後の究明に託される。
2段目エンジンは、キリバス共和国クリスマス島にあるJAXAの追尾局から追尾できる範囲を超えた後、すでに停波していて、通信したり地上から追尾したり、テレメトリーデータを追加で取得したりといったことはできない。衛星の分離信号も得られておらず、衛星自体の分離あるいは喪失については通常と異なるデータから判断することになる。もし分離されていれば、衛星の状態や軌道、姿勢といった情報を把握した後、衛星の開発側によってリカバリー等の可能性などの検討が進められる。
ミッションの特性上、ロケット2段目を制御落下させる機能は備わっておらず、大気圏再突入の際にわずかながら耐熱材料が燃え尽きずに地上に到達する可能性はあるという。ただし、地上に被害が及ぶようなことは確率的に極めて低い。また、燃焼がほとんど行われなかったために多くの燃料が残っているとみられるものの、デブリ（破片）発生を防ぐための燃料放出（ベント）が行われるので心配はない。
「今は全力の原因究明に尽きます。データと首っ引きになって原因究明に取り組み、H3が信頼を回復して役目を果たせることを目指します」（JAXA理事 岡田匡史さん）。
