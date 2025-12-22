民間小型ロケット「カイロス3号機」、打ち上げ後に飛行中断

3月5日、民間小型ロケット「カイロス3号機」の打ち上げが実施された。打ち上げの約1分後、ロケットが高度29kmに達したところで自律安全飛行システムが作動して機体が破壊され、衛星の軌道投入はできなかった。

【2026年3月5日 スペースワン株式会社／NVS（1）／（2）／和歌山県庁成長産業推進課】

3月5日11時10分、人工衛星5機を搭載したスペースワン社の民間小型ロケット「カイロス3号機」が、和歌山県串本町の民間宇宙港「スペースポート紀伊」から打ち上げられた。





離陸したカイロス3号機は勢いよく上昇したが、打ち上げの68.6秒後、高度29kmで1段エンジンの燃焼中に自律安全飛行システムが作動し、飛行を中断して機体が爆破された。破片は100km先の海に落下し、現時点では人的・物的被害は報告されていない。

これまでに判明している点として、最高高度に達したところでは十分な速度で予定通りの経路を飛行し、フライト自体に異常はなかったということだ。また、搭載機器に大きな問題があったことも認められておらず、前回2号機の打ち上げで飛行中断の原因となった姿勢制御系にも問題がなかったことがフライトデータから示されている。飛行が中断された原因としては、2つある自律安全飛行システムのうちの1つに異常があり、残ったもう一方が作動した可能性が挙げられている。





打ち上げ後の記者会見で、スペースワン社長の豊田正和さんは今回の結果について次のように述べた。「あたかも後退したように見えるが、確実に前進したと考えている。機体やシステム、運用の全てを実際の飛行で検証して得られたデータと経験を積み上げながら信頼を高めていく過程にある。まずは飛行データを分析し、その結果を踏まえ、必要な改善を行い、次の飛行につなげ、宇宙輸送サービスの実現に向けて着実に前進していきたい」。





今回の打ち上げは当初2月25日に設定されていたが、天候条件により3月1日に延期された。3月1日は上空の風の強さが打ち上げの条件を満たなかったため、打ち上げは3月4日に最延期され、4日は測位衛星からの信号の受信状態が安定しなかったため、安全機能が働いて直前に打ち上げが緊急停止されていた。