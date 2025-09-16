地上と宇宙の望遠鏡が共同、赤色矮星を周回する褐色矮星を発見
【2025年10月28日 すばる望遠鏡】
褐色矮星は恒星と惑星の中間的な天体で、その数や質量を調べることは、惑星と恒星がどのように形成されるのかを理解するうえで重要である。褐色矮星は普通の恒星と連星系を成す伴星として見つかることがあり、天の川銀河の恒星のうち半数以上を占める、太陽よりも小さく冷たい「M型星（赤色矮星）」の周囲にも存在している。しかし、M型星は非常に暗く観測が難しいため、その周囲にどのくらいの割合で褐色矮星が存在するかは明らかになっていない。
アストロバイオロジーセンターの鵜山太智さんたちの研究チームは、うしかい座の方向、約55光年の距離にあるM型星「LSPM J1446+4633」（以下 J1446）を観測し、その周囲を回る褐色矮星「J1446 B」を発見した。
発見の鍵となったのは、米・ハワイのすばる望遠鏡の赤外線分光装置「IRD」による約6年間分の視線速度測定と、同じくハワイのW. M. ケック望遠鏡による伴星の直接撮影、さらに位置天文衛星「ガイア」による精密な位置測定の組み合わせだ。これら3種類の観測手法によるデータを総合的に解析した結果、褐色矮星の質量と軌道が高い精度で決定された。
褐色矮星J1446 Bは、質量が木星の約60倍で、太陽から地球の4.3倍の距離を約20年の周期で公転している。興味深いのは赤外線波長で約30%の明るさの変動が確認されたことで、J1446 Bの天候の変化を反映している可能性があるという。今後の観測で雲の分布や大気の循環を調べれば、天候図を描くこともできるかもしれない。「褐色矮星の天気を調べることは、大気がどのように形成されるかを理解する手がかりになるだけでなく、太陽系外の生命が存在しうる惑星を探す上でも重要な情報を与えてくれます」（鵜山さん）。
〈参照〉
- すばる望遠鏡：地上と宇宙の望遠鏡の共演で発見された、赤色矮星を周回する褐色矮星
- W. M. Keck Observatory：Discovery of Brown Dwarf Companion Provides New Insight into Stellar and Planetary Formation and Evolution
- The Astronomical Journal：Direct Imaging Explorations for Companions from the Subaru/IRD Strategic Program II; Discovery of a Brown-dwarf Companion around a nearby Mid-M-dwarf LSPM J1446+4633 論文
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿
- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌
- 2025/08/26 赤色矮星2個と褐色矮星2個からなる四重連星系を発見
- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見
- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見
- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」
- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星
- 2023/04/04 「ケプラー」発見の天体で最も近い地球型惑星
- 2022/12/28 ヒヤデス星団で褐色矮星の姿がとらえられた
- 2022/10/06 海を持つ惑星は赤色矮星の周りに意外と多く存在する可能性
- 2022/08/12 トモエゴゼンが赤色矮星の短時間フレアを多数検出
- 2022/08/02 すばる望遠鏡による低温の恒星を巡る惑星探し、最初の発見
- 2021/05/10 プロキシマケンタウリの巨大フレアを多波長で観測
- 2021/01/20 全天の3分の1をカバー、10億個の銀河マップ
- 2020/12/17 ガイアとすばる望遠鏡で実現、効率的な系外惑星捜索
- 2020/11/16 電波で初めて見つかった褐色矮星
- 2020/07/17 せいめい望遠鏡で赤色矮星のスーパーフレアを検出
- 2020/05/14 褐色矮星の表面に木星のような縞模様
- 2020/04/22 地球とよく似たサイズと温度の系外惑星、見落としからの発見
- 2020/04/16 褐色矮星の風速を初測定、秒速650m