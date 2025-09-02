2025年9月22日 部分日食（ニュージーランド、タヒチなど）
今年は世界的に見ても皆既日食・金環日食が起こらず、部分日食が2回あるのみだ。1回目は3月29日に北大西洋などで見られたが、2回目は9月22日に起こり、ニュージーランド（欠けた太陽が昇る日出帯食になる）やタヒチなどで見られる。日本では全く見られない。
日本時間では3～5時ごろにあたるので、インターネット中継などで視聴する場合には時間をよく確認しておこう。
