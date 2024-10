「火星のクレーター」を教室に再現！ドラマ「宙わたる教室」が10月放送開始

定時制高校の科学部を舞台にしたドラマ「宙わたる教室」が10月8日から放送開始。放送に先立ち行われた記者会見の様子をレポート。

【2024年10月3日 星ナビ編集部】

レポート:梅本真由美

伊与原新さん原作の連続ドラマ「宙わたる教室」の試写会・記者会見が9月24日にNHK(東京都渋谷区)で行われ、主演の窪田正孝さん、共演の小林虎之介さん、伊東蒼さん、制作統括の神林伸太郎CPが登壇した。

定時制高校の謎めいた教師・藤竹叶を演じた窪田さんは、「藤竹を通して科学を説明することはこの作品の役割でもある」と述べ、難しく捉えられがちな科学を、実験の面白さによって生徒や視聴者にどう届けるかを意識していたと語った。そのための役作りとして、「あまり熱を帯びすぎず、かといって冷たくなりすぎないよう距離感を保ちながら、藤竹のキャラクターを演じるよう心掛けた」と明かした。

質疑応答で、本誌が「火星について何か調べたりしましたか?」と質問し火星についてコメントを求めると、柳田岳人役の小林さんは「知ってますか? 火星の表面の平均気温ってめちゃくちゃ低いんですよ」と真顔で回答。さらに「火星の地表や地下には水や二酸化炭素が凍った氷があるって考えられているんですよ」と続けた。素晴らしい!

すかさず窪田さんが「覚えたセリフをドヤ顔で!」とツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。名取佳純役の伊東さんも「火星の平均気温はマイナス60度で最高気温が30度、最低気温がマイナス240度!」とスラスラ回答し、会場からは拍手喝采。ドラマの撮影を通して火星や科学に詳しくなっていった様子が伝わってきた。

このあと、客席で第1話の試写を見ていた原作者・伊与原新さんがサプライズで登壇。第1話を見た感想を聞かれると「めちゃくちゃ良くて感動しました。一人で見ていたら泣いていたと思う。澤井(香織)さんの脚本の力と出演者の皆さんの演技の力で、自分の原作の世界が何倍、何十倍にも豊かに広がっていた。早く続きが見たいと思いました」と大絶賛だった。

「星ナビ」ではこの会見に先立ち、制作統括の神林伸太郎CPにインタビューを実施。科学に対する徹底したこだわりや制作の裏話について、貴重なエピソードを紹介する。詳しくは10月4日発売の「星ナビ」2024年11月号にて。

また、原作者・伊与原新さんに原作小説が生まれるきっかけを聞いた「星ナビ」2024年2月号も合わせて読むと、ドラマがより楽しめそうだ。

放送予定

■ NHKドラマ10 「宙わたる教室」

■ 2024年10月8日(火)スタート 〈全10回〉

NHK総合 毎週火曜 22:00~22:45/BSP4K 毎週火曜 18:15~19:00/[再放送]総合 毎週金曜 0:35~1:20(※木曜深夜)

■ 【原作】伊与原新「宙わたる教室」/【脚本】澤井香織/【音楽】jizue/【主題歌】Little Glee Monster「Break out of your bubble」

■ 【出演】窪田正孝/小林虎之介/伊東蒼/ガウ/田中哲司/木村文乃/中村蒼/イッセー尾形/他

■ 「宙わたる教室」番組Webページ