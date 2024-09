「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

【2024年9月25日 JAXAはやぶさ2拡張ミッション】

小惑星探査機「はやぶさ2」が2026年7月にフライバイ探査をする小惑星(98943)2001 CC 21 の名称が、9月20日付けの国際天文学連合・小天体命名委員会の回報で「Torifune(トリフネ)」と公表された。

Torifune (an abbreviation of Ame-no-torifune) is a god in Japanese mythology. It is also the name of the god's ship, which can travel safely at high speed like a bird and steady as a rock. The Hayabusa2 spacecraft will perform a flyby of this asteroid, and the name expresses the hope that Hayabusa2 will be able to safely conduct the high-speed encounter.

【日本語訳】トリフネ(天鳥船、『あめのとりふね』の略称)は、日本神話における神である。同時に神が乗る船の名前でもあり、鳥のように速く、岩のように安定して安全に航行できる船である。「はやぶさ2」探査機は、この小惑星のフライバイ探査を行う予定であるが、この名称は、「はやぶさ2」が高速でこの小惑星とすれ違う運用を安全に行うことができるよう願って付けられたものである。