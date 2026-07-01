2026年8月の星空

夏本番、うだるような暑さが日没後にも残り、星空観察に涼を求めるのも簡単ではない。水分補給や休息など、夜間であっても油断せずに過ごそう。

8月のお楽しみは何と言ってもペルセウス座流星群。活動が活発になる13日ごろは新月期で、月明かりの影響がない好条件だ。安全やマナーに気配りもしながら観察、撮影を楽しもう。同じタイミングの日本時間13日3時ごろにはスペインなどで皆既日食も起こる。皆既食の最中に火球を目撃するという超幸運に恵まれる人は現れるだろうか。

今年の伝統的七夕は8月19日だが、伝統的七夕の日は必ず新月の6日後になる。つまり、この日を過ぎると月が上弦よりも太くなり、暗い天体がだんだんと見えにくくなっていく。さそり座やいて座付近の天の川や星雲・星団を見たり撮ったりするなら、伝統的七夕のころまでがチャンスだ。最近はスマートフォンでも天の川がよく写るようになっているので、ぜひ撮影に挑戦してみてほしい。