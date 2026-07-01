2026年8月の星空

夏本番、うだるような暑さが日没後にも残り、星空観察に涼を求めるのも簡単ではない。水分補給や休息など、夜間であっても油断せずに過ごそう。
8月のお楽しみは何と言ってもペルセウス座流星群。活動が活発になる13日ごろは新月期で、月明かりの影響がない好条件だ。安全やマナーに気配りもしながら観察、撮影を楽しもう。同じタイミングの日本時間13日3時ごろにはスペインなどで皆既日食も起こる。皆既食の最中に火球を目撃するという超幸運に恵まれる人は現れるだろうか。
今年の伝統的七夕は8月19日だが、伝統的七夕の日は必ず新月の6日後になる。つまり、この日を過ぎると月が上弦よりも太くなり、暗い天体がだんだんと見えにくくなっていく。さそり座やいて座付近の天の川や星雲・星団を見たり撮ったりするなら、伝統的七夕のころまでがチャンスだ。最近はスマートフォンでも天の川がよく写るようになっているので、ぜひ撮影に挑戦してみてほしい。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|2日
|（日）
|水星が西方最大離角
|12日
|（水）
|細い月と水星、木星が接近
|13日
|（木）
|皆既日食（アイスランド、スペインなど）
|13日
|（木）
|ペルセウス座流星群が極大
|15日
|（土）
|金星が東方最大離角
|16日
|ごろ
|水星と木星が大接近
|16日
|（日）
|細い月と金星が接近
|17日
|（月）
|はくちょう座κ流星群が極大
|19日
|（水）
|伝統的七夕
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 3日深夜～4日明け方：土星と並ぶ
- 6日：🌗下弦
- 7日未明～明け方：プレアデス星団と並ぶ
- 8日未明：プレアデス星団と並ぶ
- 9日未明～明け方：火星と並ぶ
- 11日未明～明け方：ポルックスと接近
- 12日明け方：水星と接近
- 12日明け方：木星と接近
- 13日：🌑新月
- 13日：皆既日食（アイスランド、スペインなど）
- 16日夕方～宵：金星と接近
- 17日夕方～宵：スピカと接近
- 20日：🌓上弦
- 20日：月面X
- 21日夕方～深夜：アンタレスと接近
- 28日：🌕満月（スタージョンムーン）
- 28日：部分月食（北アメリカ東部、中央・南アメリカなど）
水星
- 上旬：未明～明け方 -0.2等
- 中旬：明け方 -1.2等
- 下旬：見えない
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -4.3等
- 中旬：夕方～宵 -4.3等
- 下旬：夕方～宵 -4.4等
火星
- 上旬：未明～明け方 1.3等
- 中旬：未明～明け方 1.3等
- 下旬：未明～明け方 1.3等
- 3日：おうし座の超新星残骸M1かに星雲と最接近
- 9日未明～明け方：細い月と並ぶ
- 15日：ふたご座の散開星団M35と最接近
- 17日 ふたご座ηプロプスと最接近
- 20日 ふたご座μテジャトと最接近
- 27日 ふたご座εメブスタと最接近
木星
- 上旬：見えない
- 中旬：明け方 -1.8等
- 下旬：未明～明け方 -1.8等
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：宵～明け方 0.6等
- 中旬：宵～明け方 0.5等
- 下旬：宵～明け方 0.5等
- 3日深夜～4日明け方：月と並ぶ
天王星
- 上旬：未明～明け方 5.7等
- 中旬：未明～明け方 5.7等
- 下旬：深夜～明け方 5.7等
- 25日：西矩（おうし座）
海王星
- 上旬：深夜～明け方 7.8等
- 中旬：宵～明け方 7.8等
- 下旬：宵～明け方 7.8等
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
テンペル彗星（10P）
- 上旬：宵～未明 9等
- 中旬：宵～未明 9等
- 下旬：宵～未明 10等
小惑星ベスタ（4）
- 上旬：深夜～明け方 8等
- 中旬：深夜～明け方 8等
- 下旬：深夜～明け方 7等