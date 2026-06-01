2026年7月の星空

先月、ふたご座の領域で木星と、かに座でプレセペ星団と大接近した、宵の明星の金星。今月はさらに移動し、しし座の1等星レグルスと大接近する。夕空でライオンの胸に金星が明るく輝く様子を楽しもう。17日に細い月と共演する光景も見ものだ。

一方、太陽系の外縁部を約250年かけて公転する冥王星は、2006年に惑星から準惑星へと分類が変更されて、今年でちょうど20年となる。28日に衝を迎えるとはいえ14等級と暗いが、節目の年に観察にチャレンジしてみてはいかがだろうか。ちなみに冥王星は現在はやぎ座にあるが、この20年間の大半は西隣のいて座にあった。金星と比べると圧倒的に天球上の動きが小さいことが実感できる。

さて、この時季はやはり天の川や夏の大三角といった「主役」たちに目が向くが、ヘルクレス座りゅう座なども見ごろを迎える。魅力的な星雲・星団や、両星座をつなぐ神話にも触れてみよう。いまだ爆発しない再帰新星かんむり座Tは、梅雨空のタイミングに増光しないことを願うばかりだ。

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全天星図

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

4日ごろ 火星と天王星が大接近
9日ごろ 金星とレグルスが大接近
17日（金） 細い月と金星が接近
24日（金） ジュノーがわし座で衝
28日（火） 冥王星がやぎ座で衝
31日（金） みずがめ座δ南流星群が極大
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • 7日深夜～8日明け方：土星と並ぶ
  • 8日：🌗下弦
  • 11日未明～明け方：プレアデス星団と大接近
  • 12日未明～明け方：火星と並ぶ
  • 14日：🌑新月
  • 17日夕方～宵：金星と接近
  • 17日夕方～宵：レグルスと並ぶ
  • 21日：🌓上弦
  • 21日夕方～深夜：スピカと並ぶ
  • 24日夕方～深夜：アンタレスと接近
  • 25日夕方～宵：アンタレスと並ぶ
  • 29日：🌕満月（バックムーン）

水星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：明け方 1.8等
  • 12日：内合
  • 24日：留

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -4.1等
  • 中旬：夕方～宵 -4.1等
  • 下旬：夕方～宵 -4.2等

火星

  • 上旬：未明～明け方 1.3等
  • 中旬：未明～明け方 1.3等
  • 下旬：未明～明け方 1.3等
  • 4日ごろ未明～明け方：天王星と大接近
  • 4日：天王星と最接近
  • 11日ごろ未明～明け方：ヒヤデス星団と接近
  • 12日未明～明け方：細い月と並ぶ
  • 13日ごろ未明～明け方：アルデバランと並ぶ

木星

  • 上旬：夕方 -1.8等
  • 見えない
  • 見えない
  • 30日：合

土星

  • 上旬：未明～明け方 0.7等
  • 中旬：深夜～明け方 0.7等
  • 下旬：深夜～明け方 0.6等
  • 5日：西矩（うお座）
  • 7日深夜～8日明け方：月と並ぶ
  • 28日：留

天王星

  • 上旬：未明～明け方 5.8等
  • 中旬：未明～明け方 5.8等
  • 下旬：未明～明け方 5.8等

海王星

  • 上旬：未明～明け方 7.9等
  • 中旬：未明～明け方 7.9等
  • 下旬：深夜～明け方 7.8等
  • 8日：留

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

テンペル彗星（10P）

  • 上旬：深夜～明け方 10等
  • 中旬：深夜～明け方 9等
  • 下旬：深夜～明け方 9等
  • 28日ごろ：やぎ座の球状星団M30と大接近

小惑星ジュノー（3）

  • 下旬：夕方～明け方 9等
  • 24日：（わし座）

小惑星ベスタ（4）

  • 上旬：未明～明け方 8等
  • 中旬：未明～明け方 8等
  • 下旬：未明～明け方 8等
  • 13日：西矩（くじら座）

冥王星

  • 下旬：宵～未明 14等
  • 28日：（やぎ座）