2026年7月の星空

先月、ふたご座の領域で木星と、かに座でプレセペ星団と大接近した、宵の明星の金星。今月はさらに移動し、しし座の1等星レグルスと大接近する。夕空でライオンの胸に金星が明るく輝く様子を楽しもう。17日に細い月と共演する光景も見ものだ。

一方、太陽系の外縁部を約250年かけて公転する冥王星は、2006年に惑星から準惑星へと分類が変更されて、今年でちょうど20年となる。28日に衝を迎えるとはいえ14等級と暗いが、節目の年に観察にチャレンジしてみてはいかがだろうか。ちなみに冥王星は現在はやぎ座にあるが、この20年間の大半は西隣のいて座にあった。金星と比べると圧倒的に天球上の動きが小さいことが実感できる。

さて、この時季はやはり天の川や夏の大三角といった「主役」たちに目が向くが、ヘルクレス座やりゅう座なども見ごろを迎える。魅力的な星雲・星団や、両星座をつなぐ神話にも触れてみよう。いまだ爆発しない再帰新星かんむり座Tは、梅雨空のタイミングに増光しないことを願うばかりだ。