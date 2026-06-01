2026年7月の星空

先月、ふたご座の領域で木星と、かに座でプレセペ星団と大接近した、宵の明星の金星。今月はさらに移動し、しし座の1等星レグルスと大接近する。夕空でライオンの胸に金星が明るく輝く様子を楽しもう。17日に細い月と共演する光景も見ものだ。
一方、太陽系の外縁部を約250年かけて公転する冥王星は、2006年に惑星から準惑星へと分類が変更されて、今年でちょうど20年となる。28日に衝を迎えるとはいえ14等級と暗いが、節目の年に観察にチャレンジしてみてはいかがだろうか。ちなみに冥王星は現在はやぎ座にあるが、この20年間の大半は西隣のいて座にあった。金星と比べると圧倒的に天球上の動きが小さいことが実感できる。
さて、この時季はやはり天の川や夏の大三角といった「主役」たちに目が向くが、ヘルクレス座やりゅう座なども見ごろを迎える。魅力的な星雲・星団や、両星座をつなぐ神話にも触れてみよう。いまだ爆発しない再帰新星かんむり座Tは、梅雨空のタイミングに増光しないことを願うばかりだ。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|4日
|ごろ
|火星と天王星が大接近
|9日
|ごろ
|金星とレグルスが大接近
|17日
|（金）
|細い月と金星が接近
|24日
|（金）
|ジュノーがわし座で衝
|28日
|（火）
|冥王星がやぎ座で衝
|31日
|（金）
|みずがめ座δ南流星群が極大
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 7日深夜～8日明け方：土星と並ぶ
- 8日：🌗下弦
- 11日未明～明け方：プレアデス星団と大接近
- 12日未明～明け方：火星と並ぶ
- 14日：🌑新月
- 17日夕方～宵：金星と接近
- 17日夕方～宵：レグルスと並ぶ
- 21日：🌓上弦
- 21日夕方～深夜：スピカと並ぶ
- 24日夕方～深夜：アンタレスと接近
- 25日夕方～宵：アンタレスと並ぶ
- 29日：🌕満月（バックムーン）
水星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：明け方 1.8等
- 12日：内合
- 24日：留
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -4.1等
- 中旬：夕方～宵 -4.1等
- 下旬：夕方～宵 -4.2等
火星
- 上旬：未明～明け方 1.3等
- 中旬：未明～明け方 1.3等
- 下旬：未明～明け方 1.3等
木星
- 上旬：夕方 -1.8等
- 見えない
- 見えない
- 30日：合
土星
- 上旬：未明～明け方 0.7等
- 中旬：深夜～明け方 0.7等
- 下旬：深夜～明け方 0.6等
- 5日：西矩（うお座）
- 7日深夜～8日明け方：月と並ぶ
- 28日：留
天王星
- 上旬：未明～明け方 5.8等
- 中旬：未明～明け方 5.8等
- 下旬：未明～明け方 5.8等
海王星
- 上旬：未明～明け方 7.9等
- 中旬：未明～明け方 7.9等
- 下旬：深夜～明け方 7.8等
- 8日：留
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
テンペル彗星（10P）
- 上旬：深夜～明け方 10等
- 中旬：深夜～明け方 9等
- 下旬：深夜～明け方 9等
- 28日ごろ：やぎ座の球状星団M30と大接近
小惑星ジュノー（3）
- 下旬：夕方～明け方 9等
- 24日：衝（わし座）
小惑星ベスタ（4）
- 上旬：未明～明け方 8等
- 中旬：未明～明け方 8等
- 下旬：未明～明け方 8等
- 13日：西矩（くじら座）
冥王星
- 下旬：宵～未明 14等
- 28日：衝（やぎ座）