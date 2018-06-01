【特集】土星（2026～2027年）

土星の環を見るためには天体望遠鏡が必要ですが、それほど大口径のものや高い倍率でなくても大丈夫です。双眼鏡でも、手振れを抑えれば「真ん丸ではなく、何となく楕円っぽく見える」ことはわかるでしょう。手持ちの道具があれば、まずそれを土星に向けてみてください。

変化する環の見え方

土星は地球と同様に傾いた状態で公転しているため、土星の赤道面上に広がっている環の見え方（見かけ上の太さ）は、年々変化します。

2017年5月に土星の北半球が夏至を迎え、土星の北側が最も地球（太陽）の方向に傾いたため、環が太く見えていました。それ以降、環の見え方はどんどん細くなっていき、2025年の春に環が見えなくなる「環の消失」現象が起こりました。

今シーズンからは環の傾きが少しずつ大きくなっていくので、数年ぶりに土星らしい姿を楽しむことができそうです。もっとも環が太く見えるようになる2032年まで長期にわたって、見え方の変化を追ってみましょう。