2026年3月の星空

3日の皆既月食は、今年一番の大注目の天文現象。月が欠け始めるのは19時ごろから、満月が赤茶色になる皆既食は20時ごろから21時ごろまでと、見やすい時間帯に起こるのが嬉しい。特集ページやYouTube動画、特別付録付きの「星ナビ」などで準備をしっかりとして、「ひな祭り皆既月食」の観望や撮影を存分に楽しもう。
夕空には宵の明星の金星が見え始めている。まだかなり低いので、見晴らしの良いところで探そう。土星との接近（8日ごろ）や細い月との共演（20日）なども楽しみだ。衝から2か月が過ぎた木星は少し暗く小さくなったものの、宵空高く輝き、引き続き見やすい。
星空の世界では冬の大三角が南西の空に移り、しし座、おおぐま座、うみへび座などが高度を上げてくる。華やかな冬からのどかな春へ、星空の印象の違いを感じてみよう。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|2日
|（月）
|レグルス食
|3日
|（火）
|皆既月食
|8日
|ごろ
|金星と土星が大接近
|20日
|（金）
|細い月と金星が接近
|26日
|（木）
|月と木星が接近
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 2日夕方～3日明け方：レグルスと超大接近
- 2日宵：レグルス食
- 3日：🌕満月（ワームムーン）
- 3日夕方～深夜：皆既月食（日本、オーストラリア、ハワイ、北アメリカ西部など）
- 6日宵～7日明け方：スピカと接近
- 11日：🌗下弦
- 11日未明～明け方：アンタレスと接近
- 19日：🌑新月
- 20日夕方：金星と接近
- 23日夕方～宵：プレアデス星団と大接近
- 26日：🌓上弦
- 26日夕方～27日未明：木星と接近
- 27日夕方～深夜：ポルックスと並ぶ
- 29日夕方～30日未明：レグルスと大接近
水星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：明け方 0.8等
- 7日：内合
- 16日：火星と最接近
- 20日：留
金星
- 上旬：夕方 -3.9等
- 中旬：夕方 -3.9等
- 下旬：夕方～宵 -3.9等
火星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 16日：水星と最接近
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 -2.4等
- 中旬：夕方～未明 -2.3等
- 下旬：夕方～未明 -2.3等
- 11日：留
- 26日夕方～27日未明：月と接近
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方 1.0等
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
天王星
- 上旬：夕方～深夜 5.7等
- 中旬：夕方～宵 5.8等
- 下旬：夕方～宵 5.8等
海王星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 7日：金星と最接近
- 23日：合
主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）
ビエシュホシュ彗星（C/2024 E1）
- 上旬：夕方～宵 9等
- 中旬：夕方～宵 10等