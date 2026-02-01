2026年3月の星空

3日の皆既月食は、今年一番の大注目の天文現象。月が欠け始めるのは19時ごろから、満月が赤茶色になる皆既食は20時ごろから21時ごろまでと、見やすい時間帯に起こるのが嬉しい。特集ページYouTube動画特別付録付きの「星ナビ」などで準備をしっかりとして、「ひな祭り皆既月食」の観望や撮影を存分に楽しもう。

夕空には宵の明星の金星が見え始めている。まだかなり低いので、見晴らしの良いところで探そう。土星との接近（8日ごろ）細い月との共演（20日）なども楽しみだ。衝から2か月が過ぎた木星は少し暗く小さくなったものの、宵空高く輝き、引き続き見やすい。

星空の世界では冬の大三角が南西の空に移り、しし座おおぐま座うみへび座などが高度を上げてくる。華やかな冬からのどかな春へ、星空の印象の違いを感じてみよう。

このエントリーをはてなブックマークに追加

全天星図

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

2日（月） レグルス食
3日（火） 皆既月食
8日ごろ 金星と土星が大接近
20日（金） 細い月と金星が接近
26日（木） 月と木星が接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

水星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：明け方 0.8等
  • 7日：内合
  • 16日：火星と最接近
  • 20日：留

金星

  • 上旬：夕方 -3.9等
  • 中旬：夕方 -3.9等
  • 下旬：夕方～宵 -3.9等

火星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 16日：水星と最接近

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 -2.4等
  • 中旬：夕方～未明 -2.3等
  • 下旬：夕方～未明 -2.3等

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方 1.0等
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない

天王星

  • 上旬：夕方～深夜 5.7等
  • 中旬：夕方～宵 5.8等
  • 下旬：夕方～宵 5.8等

海王星

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 7日：金星と最接近
  • 23日：合

主な彗星（～10等前半）、小惑星（～8等前半）

ビエシュホシュ彗星（C/2024 E1）

  • 上旬：夕方～宵 9等
  • 中旬：夕方～宵 10等