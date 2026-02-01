2026年3月の星空

3日の皆既月食は、今年一番の大注目の天文現象。月が欠け始めるのは19時ごろから、満月が赤茶色になる皆既食は20時ごろから21時ごろまでと、見やすい時間帯に起こるのが嬉しい。特集ページやYouTube動画、特別付録付きの「星ナビ」などで準備をしっかりとして、「ひな祭り皆既月食」の観望や撮影を存分に楽しもう。

夕空には 宵の明星の金星 が見え始めている。まだかなり低いので、見晴らしの良いところで探そう。土星との接近（8日ごろ）や細い月との共演（20日）なども楽しみだ。衝から2か月が過ぎた木星は少し暗く小さくなったものの、宵空高く輝き、引き続き見やすい。

星空の世界では冬の大三角が南西の空に移り、しし座、おおぐま座、うみへび座などが高度を上げてくる。華やかな冬からのどかな春へ、星空の印象の違いを感じてみよう。