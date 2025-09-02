南会津に隕石落下？ 捜索隊に加わって発見しよう

南会津上空で消えた大火球、隕石として落下か？ 地元有志による捜索隊スタート

【2026年4月17日 星ナビ編集部】

報告・呼びかけ：古川 晃さん（会津ほしぞらの会）

※「星ナビ」2026年3月号の記事を抜粋して追記

2025年12月26日23時8分、福島県の南西部に位置する南会津町へ、地面に対してほぼ垂直（約85°）に落下する大火球が観測された。当日、会津地方一帯は雪雲に覆われていたが、南東北や関東甲信越地域から広くその姿は捉えられていた。明るさは半月程度（星の村天文台から）。消滅高度が約20kmと低いことから、隕石として落下した可能性が指摘されている。

ほぼ垂直に落下する経路。昔はなかった多くの火球監視カメラやドライブレコーダーがその飛跡を捉えている。落下予想地点は精度高く求められるはずだ。私が会長を務める「南会津ほしぞらの会」では、1月10日に「南会津大火球説明会」を実施。予想を超える約130名が参加し、大野裕明氏、渡部潤一氏の説明に聞き入った。

そして雪解けを待って4月半ばから本格的な捜索を始めた。落下予想地点付近を探す「隕石捜索隊」の隊員を募集中だ。メールまたはチラシの2次元コードからフォームにて申込受付している。のそれぞれの体力に合わせた捜索プランを準備しているので、一生に一度あるかないかの隕石探し体験にぜひ参加してほしい。





《今後の隕石捜索隊の活動予定》