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南会津に隕石落下？ 捜索隊に加わって発見しよう

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南会津上空で消えた大火球、隕石として落下か？ 地元有志による捜索隊スタート

【2026年4月17日 星ナビ編集部

報告・呼びかけ：古川 晃さん（会津ほしぞらの会

「星ナビ」2026年3月号の記事を抜粋して追記

2025年12月26日23時8分、福島県の南西部に位置する南会津町へ、地面に対してほぼ垂直（約85°）に落下する大火球が観測された。当日、会津地方一帯は雪雲に覆われていたが、南東北や関東甲信越地域から広くその姿は捉えられていた。明るさは半月程度（星の村天文台から）。消滅高度が約20kmと低いことから、隕石として落下した可能性が指摘されている。

ほぼ垂直に落下する経路。昔はなかった多くの火球監視カメラやドライブレコーダーがその飛跡を捉えている。落下予想地点は精度高く求められるはずだ。私が会長を務める「南会津ほしぞらの会」では、1月10日に「南会津大火球説明会」を実施。予想を超える約130名が参加し、大野裕明氏、渡部潤一氏の説明に聞き入った。

そして雪解けを待って4月半ばから本格的な捜索を始めた。落下予想地点付近を探す「隕石捜索隊」の隊員を募集中だ。メールまたはチラシの2次元コードからフォームにて申込受付している。のそれぞれの体力に合わせた捜索プランを準備しているので、一生に一度あるかないかの隕石探し体験にぜひ参加してほしい。

捜索の様子
（左）これまでの捜索の様子。（右）捜索にあたっての所持品、諸注意など。クリックして拡大

《今後の隕石捜索隊の活動予定》

■ 日程：
  • 第3回　4月17日（金）10:00～16:00
  • 第4回　4月18日（土）9:00～15:00
  • 第5回　4月24日（金）10:00～16:00
  • 第6回　4月25日（土）9:00～15:00
  • 子どもたちのための「林道ウォーク」4月29日（水）10:00～15:00
    　※比較的安全な林道周辺の隕石捜索を、子どもたちが体験する企画です。
  • 第7回　5月9日（土）10:00～16:00
  • 第8回　5月10日（日）9:00～15:00
  • 第9回　5月16日（土）10:00～16:00
  • 第10回　5月17日（日）9:00～15:00
■ 参加申込：
■ その他：
  • 申込前に参加者確認事項・事前承諾書をご確認ください。
  • 捜索地域は国有林と民有林のため、特別に許可を得て入山します。個人で許可なく入山することはできません。
  • 隕石が発見されれば、その後の捜索は中止になります。
  • 第10回をもって隕石捜索は終了予定です。
■ 詳細：

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