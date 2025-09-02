南会津に隕石落下？ 捜索隊に加わって発見しよう
【2026年4月17日 星ナビ編集部】
報告・呼びかけ：古川 晃さん（会津ほしぞらの会）
※「星ナビ」2026年3月号の記事を抜粋して追記
2025年12月26日23時8分、福島県の南西部に位置する南会津町へ、地面に対してほぼ垂直（約85°）に落下する大火球が観測された。当日、会津地方一帯は雪雲に覆われていたが、南東北や関東甲信越地域から広くその姿は捉えられていた。明るさは半月程度（星の村天文台から）。消滅高度が約20kmと低いことから、隕石として落下した可能性が指摘されている。
ほぼ垂直に落下する経路。昔はなかった多くの火球監視カメラやドライブレコーダーがその飛跡を捉えている。落下予想地点は精度高く求められるはずだ。私が会長を務める「南会津ほしぞらの会」では、1月10日に「南会津大火球説明会」を実施。予想を超える約130名が参加し、大野裕明氏、渡部潤一氏の説明に聞き入った。
そして雪解けを待って4月半ばから本格的な捜索を始めた。落下予想地点付近を探す「隕石捜索隊」の隊員を募集中だ。メールまたはチラシの2次元コードからフォームにて申込受付している。のそれぞれの体力に合わせた捜索プランを準備しているので、一生に一度あるかないかの隕石探し体験にぜひ参加してほしい。
《今後の隕石捜索隊の活動予定》
- ■ 日程：
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- 第3回 4月17日（金）10:00～16:00
- 第4回 4月18日（土）9:00～15:00
- 第5回 4月24日（金）10:00～16:00
- 第6回 4月25日（土）9:00～15:00
- 子どもたちのための「林道ウォーク」4月29日（水）10:00～15:00
※比較的安全な林道周辺の隕石捜索を、子どもたちが体験する企画です。
- 第7回 5月9日（土）10:00～16:00
- 第8回 5月10日（日）9:00～15:00
- 第9回 5月16日（土）10:00～16:00
- 第10回 5月17日（日）9:00～15:00
- ■ 参加申込：
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- ■ その他：
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- 申込前に参加者確認事項・事前承諾書をご確認ください。
- 捜索地域は国有林と民有林のため、特別に許可を得て入山します。個人で許可なく入山することはできません。
- 隕石が発見されれば、その後の捜索は中止になります。
- 第10回をもって隕石捜索は終了予定です。
- ■ 詳細：
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〈関連リンク〉
- 会津ほしぞらの会
- 「星ナビ」2026年3月号 ニュースウオッチ「春を待つ南会津隕石」
- 天体写真ギャラリー：
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