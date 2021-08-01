【特集】ペルセウス座流星群（2026年）

夏の定番天文現象「ペルセウス座流星群」。今年も8月12～13日ごろを中心に多くの流れ星が飛びます。
一番の見ごろは12日の深夜から13日の明け方にかけて。月明かりの影響が全くない好条件で、空が暗いところでは1時間に30～40個くらい見えそうです。
安全やマナーに気をつけて、ぜひ星空を見上げ、流れ星を待ってみてください。
目次
見ごろは12日深夜～13日明け方
2026年のペルセウス座流星群の活動が最も活発になる「極大時刻」は、8月13日11時ごろと予想されています。この時間は昼ですから、実際には12日の深夜から13日の明け方が一番の見ごろということになります。
見える数の予想と見やすさ
ペルセウス座流星群の活動が極大となる12日深夜～13日明け方の月齢は29～0、つまり新月です（アイスランドやスペインで皆既日食が起こります）。月明かりの影響が全くないという、天体観察に最高の条件で、もちろん流れ星を見るにも好条件です。空の暗いところであれば、1時間あたり30～40個の流れ星が見られるでしょう。
極大予想時刻は11時ごろなので、夜明けが近づくにつれて流れ星の数が増えていきます。また、流れ星が飛ぶ中心となる放射点（» 解説）の高度が時間経過とともに上がっていくので、この観点からも明け方のほうが多く見えると考えられます。「空が暗い・極大時刻に近い・放射点が高い」という理由から、空が白み始める（天文薄明が始まる）3時30分～4時の直前ごろが最も見やすいでしょう。
もちろん、もっと前の時間帯でも流れ星は飛ぶので、12日深夜から13日明け方にかけてなるべく長い時間、空を見上げてみましょう。
街中や郊外では街明かりの影響や視界の広さなどの要因もあるため、空の条件の良いところよりも流れ星の数は減りますが、それでも1時間あたり15個くらいは見えそうです。ペルセウス座流星群の流れ星にはかなり明るいものもあるので、街明かりに負けないような大流星に期待しましょう。
また、前後の日には流れ星の数は減りますが、普段の（活発な流星群のない）時と比べれば流れ星を目にできる可能性が高い時期です。2021年のように予想外の日時に極大が見られるかもしれません。天候や生活リズムと相談しながら、一夜でも多く観察してみてください。
参考リンク：
- 2026年のペルセウス座流星群の情報（日本流星研究会 佐藤幹哉さん）
日にち、時間帯、空の条件に応じた個数予想など
- ペルセウス座流星群解説（日本流星研究会 内山茂男さん）
極大前後の出現状況など
- ペルセウス座流星群の観測条件（流星電波観測国際プロジェクト）
他の年の条件や、昼でも観測可能な電波観測について
- ペルセウス座流星群 天体写真ギャラリー 【2025年】 【2024年】 【2023年】（アストロアーツ）
観察のポイント
空を広く見渡そう
流星群の流れ星は放射点を中心として四方八方に飛びますが、「放射点の近くだけ流れ星が飛ぶ」わけではありません。流れ星は「方角や高さに関係なく、空のあちこちに流れ」ます。いろいろなところに飛んだ複数の流れ星の光跡を反対に（流れ始めた方向に）たどっていくと交わる点が放射点です。
したがって、放射点の方向だけを見るのではなく、広い範囲を眺めることがポイントです。広場や校庭、河川敷など視界の開けたところが観察に適しています。集中しすぎると視野が狭くなってしまうので、なるべくリラックスして空を広く見渡すようにすると良いでしょう。
郊外などでは街灯の光を直接目に入れないようにして、そこから離れた方向を中心に眺めると見やすくなります。また、一般的に低空は街明かりや大気の影響を受けて見え具合が悪くなるので、高いところを眺めるほうが流れ星を見つけやすいでしょう。
15分くらいは見続けてみよう
1時間に30個の流れ星が見えるとすると、計算上は平均して約2分に1個のペースで見えることになりますが、流れ方はランダムですので、立て続けに数個見えることもあれば10分以上も見えないことも珍しくありません。1つも見えないからと数分で諦めるのではなく、15～20分くらいは見上げてみましょう。
この時期、未明～明け方の西の空には「夏の大三角」、天頂付近に「秋の四辺形」、南の空に「くじら座」や土星、そして北から東の空に「カシオペヤ座」や「プレアデス星団（すばる）」などが見えています。ゆったりと星々を楽しみながら、流れ星が飛ぶのを待ってみてください。
そのほかのポイント
- 流れ星を観察するために長時間夜空を見上げ続けていると首が痛くなります。アウトドア用のチェアやベッドがあればベストですが、安全な場所であればグラウンドシートに寝転がって見るのも快適です。
- 場所によっては蚊に悩まされることがあります。虫除けを用意しましょう。また、夜間は意外と冷えることもあるので、念のために防寒の準備もしておきましょう。
- 大騒ぎしない、車や野生動物、足元に注意する、子供だけで行動しないなど、マナーや安全にもじゅうぶん気をつけましょう。
流れ星が見える仕組み
流れ星（流星）は、宇宙空間に散らばっている小さな塵（流星物質）が地球の大気圏に飛び込んで大気中の原子や分子と衝突し、上空100km前後でプラズマ発光する現象です。プラズマは大気中の元素と流星物質を構成する元素の両方に由来し、元素の違いが色の違いとなって現れます。
ペルセウス座流星群とは
一年のうちある決まった時期に、星空の中のある点の付近を中心として流れ星が飛ぶ現象が流星群です。確定した流星群は現在約110個が知られていますが、ペルセウス座流星群はしぶんぎ座流星群（1月4日ごろ）、ふたご座流星群（12月14日ごろ）とともに「三大流星群」の一つとして数えられる、活動が活発な流星群です。
ペルセウス座流星群は、毎年8月13日前後に多くの流れ星が飛びます。活動が安定していて、ほぼ期待どおりに流れ星を見ることができます。寒くないことや夏休みの時期に当たることも、流れ星観察には好条件です。
放射点
流星群の流れ星は、天球上のある点の付近を中心として四方八方に放射状に流れるように見えます。この点を「放射点」と呼び、放射点の位置する（または放射点の近くの）星座や恒星の名称が流星群の名前として付けられます。ペルセウス座流星群の場合はペルセウス座のあたりに放射点があるので、この名前で呼ばれています。
平行に降る、流星群の流れ星
地球が塵の集まりとぶつかると、流星群の流れ星は雨のように平行に降ります。平行に飛び込んでくる流れ星が放射点を中心として放射状に流れるように見えるのは、一直線の道路の両端が遠方の一点から伸びてきているように見えるのと同じ理由です。
塵が宇宙空間を同じように移動した場合の、流れ星の見かけの動きを考えると、放射点付近では経路が短くなり、放射点から離れるほど経路が長く見えます。とくに放射点では、流れ星は観察者に向かってくるように見えます（静止流星と呼びます）。
※放射点付近では必ず短くなりますが、放射点から離れれば必ず長くなるとは限りません（塵の動きが小さければ、放射点から離れていても経路は短くなります）。
ペルセウス座流星群の起源
塵を放出して流星群の原因となる天体を母天体と呼びます。この母天体の軌道と地球の軌道が交差していると、毎年同じ時期に地球がその交点付近を通る際に、塵の集まりと地球がぶつかることになります。したがって、流星群の流れ星は毎年同じころに同じ方向から飛んでくるように見えるのです。
ペルセウス座流星群の母天体は、約135年周期で太陽系を巡っているスイフト・タットル彗星（109P）です。現在スイフト・タットル彗星は地球から遠く離れたところにありますが、彗星から放出された塵は彗星の軌道上に広がって分布しており、彗星と同じ軌道を運動しています。そのため、ペルセウス座流星群の流れ星は彗星の位置にかかわらず毎年多く見られます。
ペルセウス座とは
流星群は夏ですが、ペルセウス座が見やすいのは晩秋から初冬にかけて。「二重星団」や「カリフォルニア星雲」など、観望や撮影の対象として人気の星座です。また、アンドロメダ姫を怪物から救い出すというギリシア神話もよく知られています。
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