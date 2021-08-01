【特集】ペルセウス座流星群（2026年）

夏の定番天文現象「ペルセウス座流星群」。今年も8月12～13日ごろを中心に多くの流れ星が飛びます。

一番の見ごろは12日の深夜から13日の明け方にかけて。月明かりの影響が全くない好条件で、空が暗いところでは1時間に30～40個くらい見えそうです。

安全やマナーに気をつけて、ぜひ星空を見上げ、流れ星を待ってみてください。