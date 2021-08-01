【特集】ふたご座流星群（2025年）

ふたご座流星群の起源

塵を放出して流星群の原因となる天体を母天体と呼びます。この母天体の軌道と地球の軌道が交差していると、毎年同じ時期に地球がその交点付近を通る際に、塵の集まりと地球がぶつかることになります。したがって、流星群の流れ星は毎年同じころに同じ方向から飛んでくるように見えるのです。

母天体の軌道の一部にだけ塵が集まっていると、年によって流星群の活動に差が見られる（特定の年だけ活発になる）ことになりますが、ふたご座流星群の場合は塵が軌道全体に広がって分布していると考えられます。すると毎年のように多くの塵と地球とがぶつかることになるので、ふたご座流星群は毎年安定して多くの流れ星が見られるのです。