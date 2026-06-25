「はやぶさ2」が小惑星トリフネへのフライバイに成功

小惑星探査機「はやぶさ2」が拡張ミッションの最初の目標である小惑星トリフネへのフライバイに成功し、「雪だるま」のようなトリフネの姿をとらえた。

【2026年7月7日 JAXA】

「はやぶさ2」は2020年12月に地球に帰還した後、拡張ミッション「はやぶさ2♯」として新たに2個の小惑星の探査を目指し、飛行を続けている。

7月5日、この拡張ミッションの最初の目標天体である小惑星「トリフネ（(98943) Torifune）」へのフライバイが行われた。トリフネと「はやぶさ2」は地球から約9400万kmの距離にあった。

トリフネへの最接近時刻は7月5日18時30分00秒（誤差±1秒）とほぼ予定通りで、探査機はトリフネに対して相対速度約5.3km/秒で通過した。最接近距離はトリフネの中心から800mを予定していたが、実際の通過距離は現時点では不明で、今後の解析で求めるという。

このフライバイで、望遠の光学航法カメラ「ONC-T」でトリフネの姿を撮影することに成功した。拡張ミッションチームでチーム長を務める三桝裕也さん（JAXA宇宙科学研究所研究開発主幹）は、「この画像を見た瞬間、衝撃的だった。こんないい写真が撮れるのかと感動しかなかった」と述べている。









また、拡張ミッションチームの吉川真さん（JAXA宇宙科学研究所准教授）は、画像を見た印象として、トリフネの姿は明らかに2個の天体が合体した「接触連星 (contact binary)」であり、イトカワなどと比べると接触部分が埋まっていないことから、合体後、まだ比較的若い状態の可能性があると述べている。

今回のフライバイでは、中間赤外カメラ「TIR」での撮影や近赤外分光計「NIRS3」での分光観測、レーザー高度計「LIDAR」での距離測定など、科学観測にも成功した。特に、小惑星へのフライバイでLIDARでの測距に成功したのはおそらく世界初とのことだ。









今回の成功は、小天体の地球衝突を防ぐ「プラネタリーディフェンス（地球防衛）」の観点からも大きな意味を持つ。今回、トリフネの至近距離を高い精度でフライバイできたことで、日本がNASAに続いて、数百mクラスの小惑星に探査機を衝突させて軌道を変更できる能力を持つことを証明したといえる。

現在、JAXAは欧州宇宙機関（ESA）と共同で、2029年に地球に接近する小惑星アポフィスを探査する「ラムセス（RAMSES）」ミッションを計画しており、今回の成功は、JAXAがラムセスミッションでも重要な役割を果たせる立場にあることを示している。

今後、「はやぶさ2」は7月9日に化学エンジンでの軌道制御を行った後、イオンエンジンの運転を再開して、2031年7月に最終目的地である小惑星「1998 KY 26 」に到着し、ランデブー観測を行う予定となっている。1998 KY 26 は直径わずか11mと推定されていて、活動が止まった彗星核（ダークコメット）か、あるいは1988年に打ち上げられ、約2か月後に通信途絶した旧ソ連の火星探査機「フォボス1号」の機体ではないかとも言われている。

ただし、「はやぶさ2」のイオンエンジンは設計寿命を大きく超えているために劣化が進んでおり、4機のエンジンのうちA, C, Dはほとんど使えない状態となっている。今後は残るBエンジンを延命させながら、まずは1998 KY 26 に向かうための最初の地球スイングバイ（2027年12月）に向けて飛行を続ける予定だ。