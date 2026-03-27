7月のトリフネ探査を応援、「はやぶさ2」キャンペーン実施中
【2026年4月30日 JAXA】
探査機「はやぶさ2」は2020年12月6日に地球に小惑星「リュウグウ」の試料を届けた後、拡張ミッション「はやぶさ2♯」で新たな目標天体へと向かっている。今年7月5日に、拡張ミッションにおける最初の山場となる小惑星「トリフネ（(98943) Torifune）」のフライバイ探査に挑戦する。
トリフネのフライバイでは、探査機の誘導精度を極限まで高め、平均直径約450mのトリフネを相対速度約5km/sという猛スピードで通過することを目指している。わずか0.1秒という一瞬のすれ違いざまに至近距離からトリフネの高解像度データを取得するという、きわめて難易度の高いミッションだ。フリーライター/エンジニアの大塚実さんが開発したWebアプリやスマホアプリでは、その猛スピードを体験することができる。
JAXAはこのフライバイ探査を記念した「ミリオンキャンペーン2♯」の第2回目を実施中だ。今回は、4年前に実施された第1回キャンペーンで発行されたオリジナル乗車券「探査18きっぷ」に、フライバイ実施日の日付や「トリフネ」と「NEO（地球近傍天体）」の文字があしらわれた限定スタンプを追加できる。第1回の乗車券が未発行の場合でも参加可能で、専用サイトから応援メッセージを送信すればスタンプ付きの乗車券を手に入れることができる。
ぜひキャンペーンに参加して、難しいミッションに挑むミッションチームと「はやぶさ2」に熱いエールを送って応援しよう。
■ 星の王子さまに会いにいきませんか ミリオンキャンペーン2♯（第2回）
- 参加方法：専用サイトで、名前（ペンネームやニックネーム可）、国名、探査機に搭載する言葉、ミッションチームへのメッセージを入力。
- 募集期間：2026年7月31日（金）まで
- 詳細：JAXAはやぶさ2拡張ミッション トピックス：「星の王子さまに会いにいきませんか ミリオンキャンペーン2♯＜第2回＞」を参照のこと。
〈参照〉
〈関連リンク〉
- 「はやぶさ2」：
- 星ナビ.com 「はやぶさ2」ミッションレポート
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