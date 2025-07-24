重力波イベントの最新カタログ「GWTC」第4版がリリース
【2025年9月3日 LIGO科学コラボレーション】
米国の重力波望遠鏡「LIGO」と欧州の「Virgo」、日本の「KAGRA」からなる「LVKコラボレーション」は現在、2023年5月に始まった第4次観測運転（O4）を行っている。
このO4の前半である「O4a」（2023年5月24日～2024年1月16日）で得られた詳細な観測データが公開された。
このデータと合わせて、過去に検出された重力波イベントを網羅した「重力波突発現象カタログ（GWTC）」のバージョン4.0が新たに公開されている。GWTC-4.0には、2015年に史上初めて検出された重力波イベント「GW150914」から、2024年1月9日に検出された「GW240109_050431」まで、計219件の重力波イベントが収録されており、前回リリースされた「3.0」のデータに加えて、新たに128個の強い重力波信号候補が収められている。
これに付随するカタログや論文も近く公開される予定とのことだ。
GWTC-4.0に収録されている主な重力波現象としては、史上最も重いブラックホール連星の合体をとらえた「GW231123」（参照：「最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新」）や、2023年5月19日に板垣公一さんによって発見されたM101銀河の超新星「SN 2023ixf」（参照：「板垣さん、回転花火銀河に明るい超新星を発見」）の爆発前後に発生したデータも含まれている。
ただし、SN 2023ixfはO4が始まる直前の調整期間中に出現したため、出現当時にLIGOの2基の検出器が同時に観測モードになっていた時間は全体の15%に過ぎなかった。また、もともと超新星爆発による重力波は、天の川銀河や局所銀河群内で発生しない限り、エネルギーが弱すぎてLIGOなどでは検出できないと予想されている。これまでの解析では、SN 2023ixfと明らかに関連する重力波イベントは見つかっていない。
O4は2025年11月まで続けられる予定で、LVKコラボレーションでは検出された重力波イベントのアラートもリアルタイムで配信している。これまでの観測運転期間中には計300件以上のアラートが配信されている。
〈参照〉
- LIGO Scientific Collaboration：GWTC-4.0: Updated gravitational wave catalog released
- arXiv：論文プレプリント
- GWTC-4.0: An Introduction to Version 4.0 of the Gravitational-Wave Transient Catalog
- GWTC-4.0: Methods for Identifying and Characterizing Gravitational-wave Transients
- GWTC-4.0: Updating the Gravitational-Wave Transient Catalog with Observations from the First Part of the Fourth LIGO-Virgo-KAGRA Observing Run
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新
- 2023/12/04 X線突発天体監視速報衛星「こよう」、打ち上げ成功
- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ？
- 2023/07/05 「宇宙の灯台」を乱す低周波重力波の証拠
- 2023/04/14 ブラックホールの合体で光は放たれるか？
- 2022/12/08 波長10光年の重力波検出目指し、パルサーを超精密観測
- 2022/11/02 中性子星の合体でレアアースが作られていた
- 2022/10/19 中性子星の合体で放出された、ほぼ光速のジェット
- 2022/03/22 巨大ブラックホールの隣で起こったブラックホール合体
- 2022/03/07 中性子星合体が残したX線、爆発の衝撃波かブラックホールの誕生か
- 2021/07/05 中性子星とブラックホールの合体に伴う重力波を初観測
- 2020/09/08 観測史上最大のブラックホール合体を重力波で検出
- 2020/06/30 合体して光った？連星ブラックホール
- 2020/06/26 最重量の中性子星？最軽量のブラックホール？謎の重力波源
- 2020/05/01 TAMA300で実証、重力波検出の量子雑音を抑える新技術
- 2020/04/08 20分周期で公転するヘリウム白色矮星連星
- 2020/03/03 重力波望遠鏡「KAGRA」が観測開始
- 2020/02/12 宇宙に物質しかない理由を重力波で探る
- 2019/11/05 ショートガンマ線バーストにおけるX線超過成分の時間変動を解明
- 2019/10/29 中性子星の衝突で作られたストロンチウムを初検出