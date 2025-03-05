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板垣さん、へび座の銀河に超新星を発見、今年2個目

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山形県の板垣公一さんが3月26日、へび座の銀河に超新星2025fvwを発見した。板垣さんの超新星発見は今年2個目、通算185個目。

【2025年3月28日 Transient Name Server

山形県の板垣公一さんが3月26日19時10分ごろ（世界時。日本時では27日4時10分ごろ）、へび座の銀河NGC 5957に17.4等の新天体を発見した。

へび座の新天体
へび座の新天体の発見画像（右）と前日の画像（左）（撮影：板垣さん）

NGC 5957周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星
NGC 5957周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星。画像クリックで星図拡大（「ステラナビゲータ」で星図作成。DSS画像の版権について

2025fvwの符号が付けられた後、チリのセロ・トロロ汎米天文台で分光観測が行われ、Ia型超新星らしいことが確認された。

板垣さんの超新星発見は2月24日以来で、今年2個目、通算では185個目（独立発見を含む）となった。

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