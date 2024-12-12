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大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見

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静岡県の大野眞一さんが12月17日、きりん座の銀河に超新星2024aeeeを発見した。大野さんにとって初めての超新星発見だ。

【2024年12月20日 Transient Name Server

静岡県の大野眞一さんが12月17日15時29分ごろ（世界時。日本時では18日0時29分ごろ）、きりん座の銀河NGC 2523に16.5等の新天体を発見した。

きりん座の新天体
きりん座の新天体の確認画像（撮影：吉本勝己さん

NGC 2523周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星
NGC 2523周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星。画像クリックで星図拡大（「ステラナビゲータ」で星図作成。DSS画像の版権について

2024aeeeの符号が付けられ、千葉県の野口敏秀さん（確認画像）や山口県の吉本勝己さんたちによる確認観測が行われた。その後、カナリア諸島ラパルマ天文台のリバプール望遠鏡を用いた分光観測から、この新天体がII型超新星であると確認された。大野さんの超新星発見は初めてとなる。

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