大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見
【2024年12月20日 Transient Name Server】
静岡県の大野眞一さんが12月17日15時29分ごろ（世界時。日本時では18日0時29分ごろ）、きりん座の銀河NGC 2523に16.5等の新天体を発見した。
2024aeeeの符号が付けられ、千葉県の野口敏秀さん（確認画像）や山口県の吉本勝己さんたちによる確認観測が行われた。その後、カナリア諸島ラパルマ天文台のリバプール望遠鏡を用いた分光観測から、この新天体がII型超新星であると確認された。大野さんの超新星発見は初めてとなる。
〈参照〉
- Transient Name Server：SN 2024aeee
〈関連リンク〉
- 国立天文台：日本人が発見した超新星一覧
- Latest Supernovae
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
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